Aydın, Muğla, Denizli'de elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? ADM kesinti listesini paylaştı
Aydın, Muğla, Denizli'de elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, ADM'nin planlı kesinti programını araştırıyor. Kurumun resmi adresinde yer alan bilgilere göre, arıza onarım ve bakım, yatırım tesislerinin devreye alınması gibi nedenlerle bazı ilçelere elektrik verilemeyecek. Peki, Aydın, Muğla, Denizli'de elektrikler ne zaman gelecek?
Aydın, Muğla, Denizli'de 13 Ağustos'ta meydana gelecek elektrik kesintilerinin listesi ADM tarafından paylaşıldı. ADM'nin resmi adresinden yapılan açıklamada "Planlı (bildirimli) kesintiler; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır." ifadelerine yer verildi.
DENİZLİ
|TARİH
|BAŞLAMA SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|KESİNTİ NEDENİ
|KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
|13.08.2021
|09:00
|14:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|AŞAĞIŞAMLI MAHALLESI, ATATÜRK CADDESI 2. KISIM, BARIŞ, MENDERES, NEHIR, PAMUK SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
|13.08.2021
|09:00
|14:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|DELIKTAŞ MAHALLESI 2031/7, 2031/5, 3202, 1971, 1973/1, 2031/16, 1946/18, 1973, 2031/3 SOKAKLAR VE BAĞLI ARA SOKAKLAR.
|13.08.2021
|10:00
|15:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|HACIEYÜPLÜ MAHALLESI, HACIEYÜPLÜ CADDESI , MENDERES BULVARININ BIR KISMI
|13.08.2021
|10:00
|15:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|ESKIHISAR MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI 4, 6, 7, 8, 9, 17, 32, 33, 34, 38, 40, 41 SOKAKLAR. ATATÜRK CADDESI 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 SOKAKLAR PAMUKKALE SOKAK, TUZLUK SOKAK VE DELIKTAŞ SOKAKLAR BAĞLI ARA SOKAKLAR
|13.08.2021
|10:00
|13:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|BENLIK,BOĞAZDERE AKŞAR,HACIKURTLAR MAHALLELERININ TAMAMI, GÖLCÜK MAHALLESININ BIR KISMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR ILE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILER.
|13.08.2021
|14:00
|18:00
|Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle
|MERKEZEFENDI MAHALLESI 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 SOKAĞIN 417 SOKAK ILE 442 SOKAKLAR ARASINDA KALAN BÖLGE VE KZ6 SOKAĞIN 1736/9 SOKAK ILE ALI DARTANEL CADDESI ARASINDA KALAN BÖLGE VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
AYDIN
|TARİH
|BAŞLAMA SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|KESİNTİ NEDENİ
|KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
|13.08.2021
|10:00
|15:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|İNCIRLIOVA İLÇESI GERENKOVA MAHALLESI KÖY IÇI YUKARI MAHALLE MEVKII VE ESKI SU DEPOSU CIVARI
|13.08.2021
|10:00
|13:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|AYDIN İLI, EFELER İLÇESI; UMURLU MAHALLESINDE BULUNAN 3125 SOKAK, OSMAN GAZI CADDESI(KISMI) VE 3. KÜME EVLERI BÖLGESI KESINTIDEN ETKILENECEKTIR
MUĞLA
|TARİH
|BAŞLAMA SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|KESİNTİ NEDENİ
|KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
|13.08.2021
|04:00
|09:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|CUMHURİYET MAHALLESİ; SEVERCAN CADDESİ, ZEYTİN DALI EVLERİ, HACAMATLAR SOKAK,1644 SOKAK, PANAROMA SİTESİ, 1632 SOKAK, DAMLA SOKAK, 1642 SOKAK.
|13.08.2021
|06:00
|09:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|FETHIYE ILÇEMIZ, TUZLA MAHALLESI, 519 SOKAK BÖLGESI, VE ÇEVRESINDE, YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI ÇALIŞMALARI NEDENIYLE 06:00 – 09:00 SAATLERI ARASINDA ELEKTRIK KESINTISI YAPILACAKTIR.
|13.08.2021
|15:00
|18:00
|Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması
|TESIS ÇALIŞMASI NEDENI ILE YATAĞAN İLÇESI MADENLER OVASI,BOZARMUT MAHALLESI AŞAĞI OVA MEVKII VE BU BÖLGELERDEKI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILEMIZIN ELEKTRIKLERI KESILECEKTIR. ÇALIŞMANIN ZAMANINDAN ÖNCE BITMESI HALINDE ELEKTRIK VERILECEKTIR.