Aydın, Muğla, Denizli'de elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? ADM kesinti listesini paylaştı

Aydın, Muğla, Denizli'de 13 Ağustos'ta meydana gelecek elektrik kesintilerinin listesi ADM tarafından paylaşıldı. ADM'nin resmi adresinden yapılan açıklamada "Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; şirketimiz​​​in enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

DENİZLİ

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER 13.08.2021 09:00 14:00 Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle AŞAĞIŞAMLI MAHALLESI, ATATÜRK CADDESI 2. KISIM, BARIŞ, MENDERES, NEHIR, PAMUK SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR 13.08.2021 09:00 14:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması DELIKTAŞ MAHALLESI 2031/7, 2031/5, 3202, 1971, 1973/1, 2031/16, 1946/18, 1973, 2031/3 SOKAKLAR VE BAĞLI ARA SOKAKLAR. 13.08.2021 10:00 15:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması HACIEYÜPLÜ MAHALLESI, HACIEYÜPLÜ CADDESI , MENDERES BULVARININ BIR KISMI 13.08.2021 10:00 15:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması ESKIHISAR MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI 4, 6, 7, 8, 9, 17, 32, 33, 34, 38, 40, 41 SOKAKLAR. ATATÜRK CADDESI 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 SOKAKLAR PAMUKKALE SOKAK, TUZLUK SOKAK VE DELIKTAŞ SOKAKLAR BAĞLI ARA SOKAKLAR 13.08.2021 10:00 13:00 Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle BENLIK,BOĞAZDERE AKŞAR,HACIKURTLAR MAHALLELERININ TAMAMI, GÖLCÜK MAHALLESININ BIR KISMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR ILE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILER. 13.08.2021 14:00 18:00 Arıza Onarım Ve Bakım Nedeniyle MERKEZEFENDI MAHALLESI 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 SOKAĞIN 417 SOKAK ILE 442 SOKAKLAR ARASINDA KALAN BÖLGE VE KZ6 SOKAĞIN 1736/9 SOKAK ILE ALI DARTANEL CADDESI ARASINDA KALAN BÖLGE VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

AYDIN

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER 13.08.2021 10:00 15:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması İNCIRLIOVA İLÇESI GERENKOVA MAHALLESI KÖY IÇI YUKARI MAHALLE MEVKII VE ESKI SU DEPOSU CIVARI 13.08.2021 10:00 13:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması AYDIN İLI, EFELER İLÇESI; UMURLU MAHALLESINDE BULUNAN 3125 SOKAK, OSMAN GAZI CADDESI(KISMI) VE 3. KÜME EVLERI BÖLGESI KESINTIDEN ETKILENECEKTIR

MUĞLA

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER 13.08.2021 04:00 09:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması CUMHURİYET MAHALLESİ; SEVERCAN CADDESİ, ZEYTİN DALI EVLERİ, HACAMATLAR SOKAK,1644 SOKAK, PANAROMA SİTESİ, 1632 SOKAK, DAMLA SOKAK, 1642 SOKAK. 13.08.2021 06:00 09:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması FETHIYE ILÇEMIZ, TUZLA MAHALLESI, 519 SOKAK BÖLGESI, VE ÇEVRESINDE, YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI ÇALIŞMALARI NEDENIYLE 06:00 – 09:00 SAATLERI ARASINDA ELEKTRIK KESINTISI YAPILACAKTIR. 13.08.2021 15:00 18:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması TESIS ÇALIŞMASI NEDENI ILE YATAĞAN İLÇESI MADENLER OVASI,BOZARMUT MAHALLESI AŞAĞI OVA MEVKII VE BU BÖLGELERDEKI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILEMIZIN ELEKTRIKLERI KESILECEKTIR. ÇALIŞMANIN ZAMANINDAN ÖNCE BITMESI HALINDE ELEKTRIK VERILECEKTIR.

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