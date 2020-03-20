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DHA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 19:16,Son Güncelleme:/

Aydın merkezli suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

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Aydın merkezli suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama
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Aydın merkezli 4 ilde, 'tehdit', 'şantaj' ve 'mala zarar verme' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u mahkemece tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit', 'şantaj' ve 'mala zarar verme' suçlarını işleyen bir çeteye yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın merkezli olarak İstanbul, Muğla ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 750 mermi, 4 boş senet ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aydın merkezli suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

Aydın merkezli suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

Aydın merkezli suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

Aydın merkezli suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

 

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