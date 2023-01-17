Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığına 20 tutuklama; diğer 52 şüpheli de adliyede

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Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi. Devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şüphelilerin, bu yolla ikna ettikleri 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları tespit edildi. Toplamda 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.

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Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen jandarma ekipleri, önceki sabah Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda avukatlar dahil, 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi.

20 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 104 şüpheliden 52'si, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 52 şüpheli de jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevke dildi.