×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın merkezli 7 ilde kara para aklama operasyonu: 14 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Kara Para Aklama Operasyonu#Jandarma
Aydın merkezli 7 ilde kara para aklama operasyonu: 14 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 23:15

Aydın merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden kara para aklayan 14 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 3 milyar TL’lik para hareketi tespit edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Haberin Devamı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince IBAN kiralama sistemi ile yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden kara para akladıkları belirlenen 14 şüpheli tespit edildi.

Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya illerinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler V.M., B.K., A.D., A.B., M.C., B.S., C.G., F.T., H.T., H.S., V.S., M.T., M.E.A.U ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 3 milyar TL’lik para hareketi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerini tamamlandıktan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan 14 şüpheli de tutuklandı.

Öte yandan suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin ifadelerinde yasa dışı bahis ve sanal kumardan haberdar olmadıklarını yalnızca hesaplarını kiraladıklarını belirttikleri öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Kara Para Aklama Operasyonu#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!