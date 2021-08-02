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Haber Giriş: 02.08.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Yurt genelinde elektrik kesintileri! Aydın, İzmir, Muğla'da Manisa’da elektrikler ne zaman gelecek?

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Yurt genelinde elektrik kesintileri! Aydın, İzmir, Muğla'da Manisa’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra 'planlı' olmayan elektrik kesintileri de yaşanıyor. Bu illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitesine de ulaşılamıyor. İşte yurt genelindeki durum ve daha önceden duyurusu yapılan planlı kesinti listeleri...

Vatandaşların, sosyal medyadan duyurduklarına göre; yurt çapında birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Sosyal medyadaki mesajlara İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda 'elektrik kesintisi' ihbarı geliyor.

İstanbul ve İzmir'deki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ise ulaşılamıyor.

PLANLI KESİNTİLER DE VAR

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi.

Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı iller ve kesintilerin bitiş saati...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilçelerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kesintilerin 1 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor. 

MUĞLA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİHBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİKESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
02.08.202109:0012:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleGÖKPINAR MAHALLESI, TAŞKIRAN CADDESI, BOĞAZIÇI CADDESI, GÖKPINAR CADDESI, SANTRAL CADDESI, 141, 142, 143, 145, 147 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
02.08.202109:0014:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıAKTEPE MAHALLESI 2405, 2405/6, 2405/7, 2416, 2418, 2420/2, 2421, 2421/4, 2421/5, 2421/6, 2422, 2448 VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
02.08.202110:0015:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıMERKEZEFENDI MAHALLESI, 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 SOKAĞIN 417 SOKAK ILE 442 SOKAK ARASINDA KALAN BÖLGE, KZ 6 SOKAĞIN, 1736/9 SOKAK ILE ALI DARTANEL CADDESI ARASINDA KALAN BÖLGE VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
02.08.202110:0015:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıALPARSLAN MAHALLESI, NAMIK KEMAL CADDESI, OĞUZLAR CADDESI VE KAYNARCA CADDESI ARASINDA KALAN KISIM ILE HÜDAI ORAL CADDESININ BIR KISMI, GÜLTEPE MAHALLESI 4309, 4309/1, 4102, 4114, 4166, 4119, 4303 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR
02.08.202110:0015:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıCINDERE MAHALLESININ BIR KISMI
02.08.202111:0013:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniylePINARÖNÜ, SAZAK, KAPUZ VE KIZILCAAĞAÇ MAHALLELERIN TAMAMI ILE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERILER ETKILENECEKTIR.
02.08.202111:0013:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleKAYABAŞI MAHALLESININ TAMAMI VE BAĞLI ARA SOKAKLAR ETKILENECEKTIR.
02.08.202113:0018:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıREŞADIYE MAHALLESININ BIR KISMI
02.08.202114:0018:00Arıza Onarım Ve Bakım NedeniyleŞEMIKLER MAHALLESI, HÜSEYIN ÇOKAL CADDESININ BIR KISMI, 3014, 3121 SOKAK VE BAĞLI ARA SOKAKLAR

AYDIN 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİHBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİKESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
02.08.202110:0015:00Yatırım Tesislerinin Devreye AlınmasıAYDIN İLI,EFELER İLÇESI; KULOĞULLARI MAHALLESINDE(KISMI)ENERJI KESINTISI YAPILACAKTIR.

MANİSA 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİHBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİKESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
02.08.202109:0011:00YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASIHÜRRİYET MAHALLESİ:RÜZGAR SK BİR BÖLÜMÜ,ABDİL SAHA-CENGİZ SAHA ÖZEL TRAFOSU,KARAELMAS MADEN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ BOĞAZ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,ÖNCÜ NAKLİYAT ÖZEL TRAFOSU, MASKİ SOMA SU TERFİ MERKEZİ ÖZEL TRAFOSU,SOMA ATLAS ÖZEL TRAFOSU,ERBAĞ KÖMÜR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TRAFOSU
02.08.202109:0017:00TESİS ÇALIŞMASIGÖZLET MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
02.08.202109:0017:00TESİS ÇALIŞMASIŞEYHDAVUTLAR MAHALLESİ NAMAZGAH MEVKİİ
02.08.202109:0013:00ARIZA ONARIM BAKIMKOCAÇEŞME MAHALLESİ 15 SK,45 SK,48 SK,53 SK,55 SK,DİBEK SK
02.08.202109:0013:00ARIZA ONARIM BAKIMKOCAÇEŞME MAHALLESİ 50 SK,54 SK,63 SK
02.08.202109:0017:00TESİS ÇALIŞMASIRAĞILLAR MAHALLESİ
02.08.202109:0017:00YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASISİLEDİK MAHALLESİ A KOLU
02.08.202109:0012:00ARIZA ONARIM BAKIMSANCAKLIBOZKÖY VE SANCAKLIUZUNÇINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR
02.08.202109:0012:00ARIZA ONARIM BAKIMKAYNAK MAHALLESİ 4115 SOKAK
02.08.202109:0017:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASISARILAR-İSACA-KOCAKAĞAN VE MAHALLELERİ-SAĞRAKÇI VE MAHALLELERİ-MUŞTULLAR OYNARCA MAHALLESİ-GÜNFAR İNŞAAT-BOSAN TARIM-DEMDAŞ NAKLİYAT-ÖZSA GIDA VE CİVARLARI
02.08.202109:0017:00TESİS ÇALIŞMASIYENİPAZAR MAHALLESİ
02.08.202109:0017:00ARIZA ONARIM BAKIMSANCAKLIBOZKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
02.08.202109:0017:00TESİS ÇALIŞMASIİZZETTİN MAHALLESİ VE ÇAMPINAR MAHALLERE İLE İZZETTİN DOĞUSU VE BATISI TARIMSAL SULAMALAR ÇEVREDEKİ BESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ İLE TARIMSAL SULAMA VE MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ
02.08.202110:0014:00YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASIDUALAR ORTA MAHALLE DERE MAHALLE ARDIÇLI MAHALLESİ HELİMLER MAHALLESİ TAMAMI
02.08.202111:0015:00ARIZA ONARIM BAKIMHACIALİLER SUBAŞI DELEMENLER GİRELLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
02.08.202113:0016:00ARIZA ONARIM BAKIMYAĞCILAR, ŞAMAR, BEYDERE VE SARINASUHLAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR

 

İZMİR 2 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

TARİHBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİKESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
02.08.202106:0007:00OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMAÇEŞME ALPER ÇIZGENAKAT DEVLET HASTANESI, REGES OTEL, ÇEŞME CADDE PLUS AVM, CUMHURIYET MAH. MAVI DOSTLAR SITESI 4500, 4510, 4535 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, HAVACILAR SITESI GENELI 4302, 4310, 4313, 4320 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
02.08.202109:0017:00AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLEHELVACI MAHALLESİ KAZIM DİRİK, MİTHATPAŞA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 29 EKİM CADDELERİ, 2211, 2215, 2217, 2219, 2212, 2213, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608 SOKAKLARI VE CİVARLARI
02.08.202109:0012:00ŞEBEKE İŞLETMECİSİMANSUROĞLU MAHALLESİ,283/12 SOKAK VE CİVARI
02.08.202109:0015:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. İNCIRLIPINAR, KARASULUK MAH. BARAKLI SK. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARU
02.08.202109:0015:00OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMAARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. HAYVANKIRAN MEVKII ÇEVREDEKI ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI
02.08.202109:0011:00AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMAÇAMBEL MAH. ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU, ÇAMBEL MAH. YOLU 502 SOKAK VE CIVARLARI
02.08.202109:0017:00OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMABOZCAYAKA MAHALLESI (TR-1)
02.08.202109:0017:00AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMAMIMAR SINAN MAHALLESI (TR-134)
02.08.202109:0013:00Og Şebeke Bakım ÇalışmasıUMURBEY, YOLÜSTÜ MAHALLELERI
02.08.202109:0017:00OG AĞAÇ BUDAMA İŞİSEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR
02.08.202109:0017:00AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMAOVACIK KÖYÜ
02.08.202110:0011:00AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLEKATIRALAN MEVKİİ VE CİVARLARI
02.08.202110:0015:00OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIBAĞLAN, TAŞPINAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
02.08.202110:0015:00OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLEYAYAKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI
02.08.202110:0011:00ŞEBEKE İŞLETMECİSİYELKİ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ
02.08.202110:0011:00OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMAFAHRETTINPAŞA MAH. 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
02.08.202112:0013:00AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMABADEMLER MAHALLESI 15014,15027,15028,15029,15030,15031,15033,15034,15035,15036,15037 SOKAKLAR
02.08.202113:0015:00AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMASARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI
02.08.202113:0015:30AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMASARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI
02.08.202113:3017:00AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMABAĞYURDU YENI MAH. BAĞYURDU KAZIMPAŞA MAH. BAĞYURDU İZMIR, EKŞIOĞLU SK. YANGÖZOĞLU SK. İSMET İNÖNÜ CD. BAĞYURDU STADI SK. KIRMIZI SK. ABDÜLOĞLU SK. PEHLIVAN SK. 8 EYLÜL KURTULUŞ, BAHÇELIEVLER SK. SARAÇOĞLU SK. OKUL ÖNÜ, TOPÇU SK. ŞEHIT ER YURDAKUL SK. GÜROL SK. HACI ETHEM SK. KARANFIL SK. 2.ÇEŞME SOKAK VE CIVARLARI
02.08.202123:0000:00OG MANEVRAMORDOĞAN TAMAMI, MORDOĞAN KÖRFEZ , MANAL , BÖLGELERI EĞLENHOCA,İNECIK,KÖSEDERE, KAYNARPINAR,AŞAĞIBOYABAĞ,SASKO SITELERI,EŞENDERE,AMBARSEKI,SAIP KÖYÜ,SAIP ALTI, KARABURUN MERKEZ TAMAMI, AKÇAKILISE,BOZKÖY,AZMAK, TEPEBOZ, YENILIMAN,HASSEKI,SARPINCIK,HAMZABÜKÜ,PARLAK,BADEMBÜKÜ,KÜÇÜKBAHÇE,SALMAN, EĞRILIMAN,YAYLA,YAYLA HAVA RADAR KOMUTANLIĞI,

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