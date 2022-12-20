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Aydın Ilgaz yaşamını yitirdi

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#Aydın Ilgaz#Rıfat Ilgaz#Türk Edebiyatı
Aydın Ilgaz yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:00

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz’ın oğlu, yazar ve aynı zamanda Çınar Yayınları’nın kurucusu Aydın Ilgaz (82), dün sabah saatlerinde İstanbul’daki evinde kalp krizi geçirdi.

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Ilgaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çınar Yayınları’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yayınevimizin kurucularından yazar Aydın Ilgaz’ı kaybettik, çok üzgünüz” ifadeleri kullanıldı. Aydın Ilgaz, bugün öğlende Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Aydın Ilgaz, 2 Mart 1940 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Rıfat Ilgaz’la birlikte kurdukları Çınar Yayınları’nı devam ettirmekteydi. 2004 yılında Rıfat Ilgaz’ın ‘Hababam Sınıfı’ ve ‘Sınıf’ kitaplarıyla ilgili anılarını ‘Sınıf’ın Efsanesi’ başlıklı kitabında toplayarak okuyucuyla buluşturmuştu.

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#Aydın Ilgaz#Rıfat Ilgaz#Türk Edebiyatı

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