Aydın iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? 2022 Aydın İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri

Aydın iftar ve sahur vakti, 4 Nisan itibari ile yoğun ilgi görüyor. Aydın’da yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre oruç tutuyorlar. İslam’ın şartlarından biri olan oruç ibadetini yerine getirenler imsak ve iftar vakti aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İşte Aydın iftar, sahur saatleri
AYDIN İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ
Aydın iftar saati 19:41 olacak.
AYDIN SAHUR SAATİ
Aydın sahur saati 05:18 olacak.
AYDIN TERAVİH NAMAZI SAATİ
Aydın’da bu akşam teravih namazı 20:58’da kılınacak.
AYDIN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|05:23
|19:39
|20:56*
|2
|03.04.2022
|05:21
|19:40
|20:57
|3
|04.04.2022
|05:20
|19:41
|20:58
|4
|05.04.2022
|05:18
|19:41
|20:59
|5
|06.04.2022
|05:16
|19:42
|21:01
|6
|07.04.2022
|05:15
|19:43
|21:02
|7
|08.04.2022
|05:13
|19:44
|21:03
|8
|09.04.2022
|05:11
|19:45
|21:04
|9
|10.04.2022
|05:09
|19:46
|21:05
|10
|11.04.2022
|05:08
|19:47
|21:06