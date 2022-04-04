Aydın iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? 2022 Aydın İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri

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Aydın iftar ve sahur vakti, 4 Nisan itibari ile yoğun ilgi görüyor. Aydın’da yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre oruç tutuyorlar. İslam’ın şartlarından biri olan oruç ibadetini yerine getirenler imsak ve iftar vakti aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İşte Aydın iftar, sahur saatleri

AYDIN İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Aydın iftar saati 19:41 olacak.

AYDIN SAHUR SAATİ

Aydın sahur saati 05:18 olacak.

AYDIN TERAVİH NAMAZI SAATİ

Aydın’da bu akşam teravih namazı 20:58’da kılınacak.

AYDIN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 05:23 19:39 20:56* 2 03.04.2022 05:21 19:40 20:57 3 04.04.2022 05:20 19:41 20:58 4 05.04.2022 05:18 19:41 20:59 5 06.04.2022 05:16 19:42 21:01 6 07.04.2022 05:15 19:43 21:02 7 08.04.2022 05:13 19:44 21:03 8 09.04.2022 05:11 19:45 21:04 9 10.04.2022 05:09 19:46 21:05 10 11.04.2022 05:08 19:47 21:06

GÜN GÜN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ