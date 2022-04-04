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Aydın iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? 2022 Aydın İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri

#Aydın İftar Vakti#Aydın Sahur Vakti#Aydın İmsakiye
Aydın iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman 2022 Aydın İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri

Aydın iftar vakti ve sahur saati araştırılan konulardan biri oldu 4 Nisan iftar ve sahur saatleri Aydın İmsakiyesi içerisinde açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. Müslümanlar bugün ramazan orucunun üçüncüsünü tutuyorlar. Peki, Aydın iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman?

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Aydın iftar ve sahur vakti, 4 Nisan itibari ile yoğun ilgi görüyor. Aydın’da yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre oruç tutuyorlar. İslam’ın şartlarından biri olan oruç ibadetini yerine getirenler imsak ve iftar vakti aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. İşte Aydın iftar, sahur saatleri

AYDIN İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Aydın iftar saati 19:41 olacak.

AYDIN SAHUR SAATİ

Aydın sahur saati 05:18 olacak.

AYDIN TERAVİH NAMAZI SAATİ

Aydın’da bu akşam teravih namazı 20:58’da kılınacak.

AYDIN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.2022  05:2319:3920:56*
203.04.2022  05:2119:4020:57
304.04.2022  05:2019:4120:58
405.04.2022  05:1819:4120:59
506.04.2022  05:1619:4221:01
607.04.2022  05:1519:4321:02
708.04.2022  05:1319:4421:03
809.04.2022  05:1119:4521:04
910.04.2022  05:0919:4621:05
1011.04.2022  05:0819:4721:06

GÜN GÜN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

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#Aydın İftar Vakti#Aydın Sahur Vakti#Aydın İmsakiye

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