×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aydın, Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: 24 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Edirne#Kırıklareli
Aydın, Edirne ve Kırklarelinde düzensiz göçmen operasyonu: 24 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 08:58

Aydın'da 14 düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili 1 yabancı uyruklu ile 3 organizatör tutuklandı. Edirne ve Kırklareli'nde ise 20 düzensiz göçmen yakalandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kuşadası Göçmen Kaçakçılığıyla ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Aslanburnu açıklarında Kuşadası Sahil Güvelik Komutanlığı birimleri tarafından lastik bot içerisinde 14 düzensiz göçmenin yakalanması olayıyla ilgili yabancı uyruklu 1 şahıs yakalanıp işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili devam eden çalışmalarda; organizatör olduğu tespit edilen F.T., B.S. ve T.İ. isimli şahıslar Kuşadası, Efeler ve Söke ilçelerinde yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE 20 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Haberin Devamı

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 3 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözden KaçmasınZonguldakta çöken bina böyle görüntülendiZonguldak'ta çöken bina böyle görüntülendiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Edirne#Kırıklareli

BAKMADAN GEÇME!