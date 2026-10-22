Aydın, Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: 24 kişi yakalandı

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Kuşadası Göçmen Kaçakçılığıyla ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Aslanburnu açıklarında Kuşadası Sahil Güvelik Komutanlığı birimleri tarafından lastik bot içerisinde 14 düzensiz göçmenin yakalanması olayıyla ilgili yabancı uyruklu 1 şahıs yakalanıp işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili devam eden çalışmalarda; organizatör olduğu tespit edilen F.T., B.S. ve T.İ. isimli şahıslar Kuşadası, Efeler ve Söke ilçelerinde yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE 20 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

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Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 3 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.