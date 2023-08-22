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Aydın Çıldır Havalimanı'nda eğitim uçağı düştü: İki yaralı

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#Aydın#Uçak#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 13:15

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Kazada iki kişinin yaralandığı bildirildi.

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Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aydın Çıldır Havalimanında eğitim uçağı düştü: İki yaralı

Bölgede çalışmalar devam ediyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan kaza ile ilgili şu açıklama geldi:

Aydın Çıldır Uçuş Akademisi işletmesinde bulunan TC-TDA tescil işaretli hava aracının Aydın Çıldır Havaalanından kalkışını müteakip henüz bilinmeyen bir nedenle pist sonuna düşmesi neticesinde hava aracı kazası meydana gelmiştir. kaza sonucu iki pilot yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir.

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#Aydın#Uçak#Kaza

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