Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye geçecek | CHP'den açıklama geldi

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun perşembe günü AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti.

CHP'Lİ ZEYBEK İDDİALARI DOĞRULADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın'da partisinin il başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Zeybek, toplantının ardından yaptığı açıklamada, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

"CHP YÖNETİMİ ÇERÇİOĞLU'NA ULAŞAMIYOR"

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, canlı yayında konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor. Hatta Çerçioğlu'na rozetini yarın AK Parti'nin kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı belirtiliyor. AK Parti ve CHP bu iddiaları yalanlamıyor. Özlem Çerçioğlu ise sessizliğini koruyor.

Kendisini bu iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmek için aradık ancak ulaşamadık. Tabii sadece basın mensupları da değil, Özlem Çerçioğlu'na Aydın il yönetimi de ulaşamıyor. Aydın il yönetiminde bir toplantı var. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, süreci yönetmek için Aydın'a gitti ve toplantı halindeler. O toplantıya davet etmek için Özlem Çerçioğlu arandı ancak telefonlara çıkmadığı belirtiliyor. Aynı zamanda Gökhan Zeybek'in toplantıların ardından bir açıklama yapabileceği de belirtiliyor.

CHP'Lİ KAYNAKLAR: SIKINTILI BİR DURUM VAR

Gökhan Günaydın da katıldığı bir televizyon programında Çerçioğlu'na ulaşamadığını söyledi ve 'Umarım böyle bir durum olmaz.' dedi. Kaynaklarımızla konuştuğumuzda 'Sıkıntılı bir durum var.' ifadesi kullanılıyor."

AK PARTİ'DEN İDDİAYA İLK YANIT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise Özlem Çercioğlu’nun AK Parti'ye katıldığı iddialarına ilişkin, "Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını, farklı partilerden farklı katılımlar olarak karşılık bulacağını paylaşabilirim. Tabii bunu şu anda kamuoyunda değerlendirmek üzerine ben genel bir çerçeve için paylaştım. Kişiler üzerinden yaklaşımı rozet merasiminde sayın cumhurbaşkanımız, genel başkanımız gerçekleştirmiş olacak." dedi.

CHP'NİN AYDIN İL VE 3 İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI İSTİFA ETTİ

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esra Aydın ve Karacasu İlçe Başkanı Tolga Kocabıyık görevinden ve partiden, Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Yılmaz ise sadece görevinden istifa etiğini açıkladı.

Sosyal Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 kere üst üste Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildim. Bu süre zarfında inandığım ilkeler uğrunda durmaksızın çalıştım. Ancak gerek parti içinde gördüğüm ardı arkası kesilmeyen antidemokratik uygulamalar, gerekse de görev yaptığım süre boyunca bizlere aidiyet duygusunu bir kere bile hissettirmeyen, bize asla sahip çıkmayan milletvekillerinin tutumları artık bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilmemizi olanaksız kılmıştır. Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Aydın İl başkanlığından ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden, birilerinin iddia ettiği gibi baskıyla değil, bizzat kendi hür irademle istifa ediyorum" dedi.

Karpuzlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esra Aydın ve Karacasu İlçe Başkanı Tolga Kocabıyık da son günlerde parti içinde yaşandığını belirtikleri hizipleşme ve milletvekillerinin ayrıştırıcı, baskıcı ve düşmanca tavırları nedeniyle görevlerinden ve partiden istifa ettiklerini söyledi.

Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Yılmaz ise sadece görevinden istifa ettiğini, parti üyeliğinin devam ettiğini açıkladı. (Mert CONA /DHA)