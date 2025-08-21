Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, CHP lideri Özel'e CNN Türk'te yanıt verdi: Özel, doğruyu söylemiyor

Haberin Devamı

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Özel'e yanıtını aktardı:

9 nisan tarihinde Özgür Özel' ile iki bürokratımla görüşme gerçekleştirdim. Bu bürokratlarımdan b ir tanesi de şehir plancıydı. Kuşadası ile plan tadilatının yanlış yapıldığı ile ilgili görüşmeye gittik. Eğer benim bir davam olsaydı, bir korkum olsaydı ben oraya şehir plancıyla değil avukatımla giderdim. Benim alnım ak, korkum yok. Tıpkı daha önce söylediğim gibi CHP'de yaptığım görüşmelerde hiçbir sonuç alamadığım için ayrılmak durumunda kaldım.

Özel, size "korkuyor musun?" diye sordu mu?

Hayır bu konu hiç geçmedi. Sormadı, Özel, doğruyu söylemiyor.

"Korkuyoruz" dediniz mi?

Hiçbir şekilde bu konu geçmedi. Bana bir soru sormadı. Bu konu görüşülmedi.

Özel size "arkandayım, korkma" dedi mi?

Hayır böyle bir şey de söylemedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı ve bu planların yanlış olduğunu söylemeye gittik. İhsan Aktaş dosyasında benim kapı gibi bir yıl önce aldığım takipsizlik kararım var.

CHP LİDERİ ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra, Çerçioğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Arkadaşlar Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki insanlardan herhangi bir tanesi varıp da bir milim eğilmediler, böyle bir santim geri adım atmadılar. Özlem Çerçioğlu buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan, bize sorduğunda gözünün içine bakıp sordum. 'Senin korktuğun bir şey var mı?' 'Korkuyoruz tabii' diyor. 'Peki, hatan kusurun var mı?' 'Yok başkanım.' 'Yoksa arkandayım. Korkma' dedim. Ama o korktu gitti. Çünkü biliyorsunuz bir iş CHP'liler yaparsa cezaevine, AK Partililer yaparsa ikili hukuk sistemi uygulanıyor. Aynı kişiyle, Aziz İhsan Aktaş'la bırakın çalışmayı, ondan aldığı arabaya 'AK' plaka takan Isparta Belediye Başkanı dışarıda, bizimkiler içeride. Onunla en çok çalışan ikinci belediye başkanı Kütahya Belediye Başkanı, Alim Işık, dışarıda. Bizimkiler içeride. Onunla en çok çalışan, hakkında 12 iddianame olan Özlem Çerçioğlu dışarıda. Normalde içeride olabilirdi. Gitti sığındı ve AK Partili olunca hapisten kurtuldu.