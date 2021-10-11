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Aydın Ayaydın: "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı benimsendi"

#Seçim#Aydın Ayaydın#CHP
Aydın Ayaydın: Kılıçdaroğlunun adaylığı benimsendi

Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarafsız Bölge programında siyasi kulislerde konuşulan merak edilen soruları yanıtladı. Prof. Dr. Aydın Ayaydın, "Hem CHP tavanında hem de tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda" dedi.

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24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ayaydın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Henüz 1,5 yıllık bir süreç var. Şimdiden kim olacak demek zor. Tamamen şu aşamada aktif siyasetin dışarısındayım. Ama bütün liderlerle tanışıklığım vardır. Bana göre an itibarıyla benim gördüğüm, hem CHP tavanında hem de tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda. An olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak görüyorum.

Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun "Ben Cumhurbaşkanı adayım" izlenimi içinde de görmedim. Fakat CHP'de bütün kesimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adaylığı konusunda hemfikirler. Genelde biri aday olduğunda farklı düşünceler olur. İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda CHP'yi hemfikir görüyorum. Bu izlenim sadece CHP çehresinde değil. Ankara'ya gitmişken genel aday kulislerini de almıştım.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY OLARAK DÜŞÜNÜLMÜYOR"

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimalini arkadaşlarıma sordum. İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı yapmayı düşünmüyorlar. Çünkü Belediyelere iyi hizmet ediyorlar.

Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı konusunda kararlı bir izlenim gördüm. Kendisi başbakan olmakta kararlı.

HDP İTTİFAKTA YER ALACAK MI?

Seyahatimde HDP eş başkanı Mithat Sancar'la havalimanında karşılaştım. Sayın Sancar'a da "Millet yada Cumhur İttifakı'nda yer alacak mısınız" diye sordum. Ortak aday üzerinde uzlaşırlarsa Millet İttifakı'nda yer almak isteyeceklerini söylediler. Fakat milletvekili seçiminde hiçbir ittifakın yanında olmayacaklarını belirtti. Fakat HDP ile İYİ Parti'nin aynı masada olmasını zor görüyorum. 

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#Seçim#Aydın Ayaydın#CHP