Ayder'de mevsimin ilk karı

Çamlıhemşin ilçesinin 1350 rakımlı Ayder Yaylası, dün gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü. Her yıl yağan karla birlikte yaylada geleneksel kış eğlenceleri de başladı. Tatil için yaylaya geleler, kar keyfi yaptı. Kimi kar topu oynadı, kimi de otomobil şambrelleri ile kaydı. Kalabalığın artmaya başladığı anlarda ise ekipler, ziyaretçileri sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yöre sakinleri ise türküler söyleyerek ziyaretçileri yaylaya davet etti.

'YAZI DA KIŞI DA AYRI GÜZEL'

Karın yağdığını görerek, yaylaya gelen ziyaretçilerden İsmail Taylan, “Güzel Ayder'imizi ziyaret etmek istedik. Kar yağışı ile beraber bize sunduğu manzarayı seyrediyoruz. Yazı da çok güzel Ayder'in kışı da. Koronadan dolayı Ayder Yaylası'nda bir sessizlik var” diye konuştu.

Ali Abay ise “Akşam internette kar yağışını gördük. Bugün hem biraz gezelim hem temiz hava alalım hem de Ayder’in karlı halini de görelim, dedik ve geldik. Çok da mutlu olduk” dedi.

Gamze Soydan da “Mevsimin ilk karını görmeye geldik. Gerçekten kartpostallık manzaralar var, biz de çok güzel fotoğraflar çektik, stres attık, temiz hava aldık” diye konuştu.

Ayder’deki işletme sahiplerinden Gürkan Gülbahar, “Ayder pandemi dolayısıyla düşük bir turizm sezonu geçirdi. Kar yağışı ile beraber buradaki işletme sahipleri ümitlendi. Bakanlıkların vermiş olduğu sertifikasyonlarla otelciler olarak hizmetlerimizi pandemi kuralları çerçevesinde veriyoruz. Ziyaretçilerimiz doğa ile iç içe, manzara eşliğinde bolca temiz havayla bir tatil geçirecekler” diye konuştu.