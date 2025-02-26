Ayder Yaylası’na 1 gün arayla 2. kez çığ düştü

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Çamlıhemşin’e bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na dün sabah saatlerinde çığ düşmüştü. Aynı yerde bu akşam ikinci kez çığ düştü. Gelintülü Şelalesi’nden inen kar kütleleri bir anda Ayder Deresi’nin olduğu vadiye düştü. Çığın düştüğü bölgede yaşam olmaması oluşabilecek bir felaketin önüne geçerken düşme anı ise yayladaki işletmelerin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

RİZE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Rize Valiliği’nce yazılı açıklama yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çamlıhemşin, Ayder’de bu gece meydana gelen çığ maddi hasara yol açmış olup, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Hasar ve zarar tespit çalışmaları ilgili kurumlarımızca hızla gerçekleştirilecektir. İlimizde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, mevcut kar örtüsüne yeni kar yükü ekleyerek ağırlığın artmasına ve erime sonucu kar kütlesinin gevşemesine neden olmuştur. Bu durum, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Yetkililerin uyarıları dikkate alınmalı, riskli bölgelere girilmemeli ve güvenlik önlemleri ihmal edilmemelidir.”

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