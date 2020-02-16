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Haber Giriş: 16.02.2020 - 13:16,Son Güncelleme:/

Ayder Yaylası yolunda heyelan

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Ayder Yaylası yolunda heyelan

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle turizm merkezi Ayder Yaylası'na da ulaşımın sağlandığı Ardeşen - Çamlıhemşin yolu kapandı.

Ardeşen - Çamlıhemşin karayolunda heyelan meydana geldi. Öğle saatlerinde karayolunun Yamaçdere ve Çıraklar köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı karayolundaki heyelanda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Tatil gününü Ayder'de geçirmek isteyen günübirlikçi ziyaretçiler, yolun trafiğe kapanması ile uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayder Yaylası yolunda heyelan

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