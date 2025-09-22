×
Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Ayder Turizm Merkezinde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 16:35

Rize Valiliği, kentte etkili olan yoğun yağışlar sonrası Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle vatandaşlarımız bulundukları bölgeden alınarak, Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edilmektedir. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılmakta."

Açıklamada, helikopterlerle sağlık personeli takviyesi yapıldığı, devletin tüm imkanlarıyla sahada, vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.

