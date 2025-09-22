Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışması başlatıldı

Güncelleme Tarihi:
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle vatandaşlarımız bulundukları bölgeden alınarak, Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edilmektedir. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılmakta."
Açıklamada, helikopterlerle sağlık personeli takviyesi yapıldığı, devletin tüm imkanlarıyla sahada, vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.