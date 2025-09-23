Ayder mücadelesi

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Karadeniz’de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için ‘sarı’ kodlu uyarısı sonrası geçen cumartesi günü etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Rize’de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi, dere kıyısındaki bazı boş bungalovlar sele kapıldı. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, AFAD, jandarma ve belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.

Sel afetinin ilk gününde bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahadaki incelemelerini bugün de sürdürdü.

32 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çökünce ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolunda ulaşım durdu. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Deremezra köyü mevkisinde dere ıslah ve yol çalışması sırasında 2 iş makinesi ile 1 kamyon sele kapılıp devrildi. Operatörler, kamyon şoförü ve şantiyede çalışan işçilerin, bölgede yağış uyarıları sonrası çalışmalarına ara vermesi olası faciayı önledi. Kent genelinde sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda, İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışması başlattı. Yaklaşık 1500 personelin görev aldığı çalışmalarda 32 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Diğer yandan Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanınca bölgedeki otellerde konaklayan turistler, dönüş yolcuğuna geçemedi. Yolunun ulaşıma açılması için sürdürülen çalışmalar, dün öğleden sonra büyük oranda tamamlandı. Ekiplerin iş makineleri destekli çalışmaları sonucu güzergahta oluşturulan yeni yolda, kontrollü olarak ulaşım sağlandı. Yolun açılması ile yayladaki turistler, dönüş yolculuğuna geçti.

Yaylayı ziyaret eden Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Tabii 8 noktada çok ciddi hasarlar oluştu, bunu özellikle söylemek isterim. Biz geçişi verdik ve bugünden itibaren de Çamlıhemşin’den ilgili yerlere, minibüs ve binek araçlarla gitmek isteyenleri buradan tahliyeler sağlamış olacağız. Çalışmalarımız mutlaka devam edecek. Özellikle hafta sonunda yapacağımız buradaki uluslararası etkinlik hasebiyle bu yolu toparlamamız gerekiyor. Onun için bundan sonra kontrollü bir geçiş sağlayacağız, iş makinelerinin çalışması için” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da “Derelere çok dikkat etmemiz lazım. Çevremizi korumamız lazım. Çevrenin etkilerini görüyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz” diye konuştu.

HELİKOPTERLE 115 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD, Rize’deki sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na ait helikopterlerle 115 kişi Ayder yaylasından tahliye edildi” denildi. Açıklamada bölgeye hava yoluyla 385 ekmek, 200 kilo un, 450 adet çocuk bezi, 20 litre jeneratör için yakıt, 40 koli su, 5 kilo yaş maya ulaştırıldığı belirtildi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Tirovit Yaylası’nda haftasonu yağan kar sonrası dün meydana gelen çığda yollar kapanırken, kurtarma çalışmaları için bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi.

‘ÖNLEMLER İŞE YARADI’

Bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından uygulanan ‘geçirgen tersip bendi’, ‘sel tırmığı’ ve ‘sel kapanı’ tedbirlerin işlev gördüğü, alınan önlemlerle sel ve taşkınların, ciddi felakete dönüşmediği belirtildi. 2021’de Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine 36 saatte 430 milimetre yağış düştüğünü hatırlan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, alınan kalıcı tedbirlerle dere yataklarında yapılan ıslah çalışmaları sayesinde taşkınların önüne geçildiğini vurgulayarak, “Rize’de 450 milimetreleri gördüğümüz halde bugüne kadar alınan önlemler sebebiyle herhangi bir can, mal kaybı yaşanmadı. Bu önemli bir gelişme. Türkiye geneline kurduğumuz Taşkın Erken Uyarı Sistemlerinin birçoğu Karadeniz Bölgesi’ndedir. Bu erken uyarı sistemleri de en azından insanların can kaybı yaşamaması adına önemli bir gelişme ve önemli bir yatırım. Seviye düşmüş olmasına rağmen şu an dere yataklarında halen daha akışa geçen su miktarı tehlikeli boyutta. Vatandaşlarımız lütfen dere yataklarına yaklaşmasın” diye konuştu.

