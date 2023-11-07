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Ayder buluşması

Güncelleme Tarihi:

#Rize#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayder Yaylası
Ayder buluşması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 07:00

Memleketi Rize’deki programının son gününde Ayder Yaylası’na giden Erdoğan, burada çevre düzenlemelerini yerinde incelerken bölge halkıyla da sıcak buluşma görüntüleri yaşandı.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’deki programının son gününde Ayder Yaylası’na gitti. Yapımı tamamlanan termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceleyenCumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da helikopterle havadan inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sabah saatlerinde ilk olarak Güneysu’da vatandaşlarla bir araya geldi, öğrenciler ve sporcularla sohbet etti. Daha sonra Güneysu’dan bindiği helikopterle, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi.

Ayder buluşması

KENTSEL DÖNÜŞÜM BRİFİNGİ

Buradaki projeleri de inceleyen Erdoğan, bölgedeki kentsel dönüşüm konusunda bilgi aldı. Erdoğan, Ayder’den ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti. 

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Ayder buluşması

 

 

 

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#Rize#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayder Yaylası

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