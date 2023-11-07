Ayder buluşması

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’deki programının son gününde Ayder Yaylası’na gitti. Yapımı tamamlanan termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceleyenCumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da helikopterle havadan inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sabah saatlerinde ilk olarak Güneysu’da vatandaşlarla bir araya geldi, öğrenciler ve sporcularla sohbet etti. Daha sonra Güneysu’dan bindiği helikopterle, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BRİFİNGİ

Buradaki projeleri de inceleyen Erdoğan, bölgedeki kentsel dönüşüm konusunda bilgi aldı. Erdoğan, Ayder’den ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

Haberin Devamı