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Aydan Özoğuz kimdir, nereli?

#Aydan Özoğuz#Aydan Özoğuz Kimdir
Aydan Özoğuz kimdir, nereli

Aydan Özoğuz, gündemi takip eden pek çok kişinin biyografisini araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Almanya'da önemli görevler üstlenen Aydan Özoğuz, Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya giden bir ailenin çocuğudur. 1967 yılında Almanya'da dünyaya gelmesinin ardından kariyerini siyasi anlamda şekillendiren Aydan Özoğuz, senatör Michael Neumann ile evlidir. İşte, Aydan Özoğuz hakkında detaylı bilgiler

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Aydan Özoğuz 31 Mayıs 1967 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi, 2011 yılının aralık ayından bu yana başkan yardımcılığını yürüttüğü Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin bir üyesi olup, partisini Almanya Federal Meclisi'nde temsil etmektedir.

1958 yılında Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya giden Gastarbeiter çocuğudur. Ailesinin yaptığı gıda ticaretinde başarılı olmasından sonra Özoğuz 1989 yılında Almanya vatandaşı oldu. İngiliz edebiyatı ve İspanyolca okuduktan sonra yüksek lisansını insan kaynakları üzerine yaptı. Öğrencilik yaptığı yıllarda Hamburg'da iki yıl süreyle Türk Öğrenci Derneği başkanlığını yaptı. Öğrencilik yaşamının ardından Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin ilk Türk asıllı başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2001 ile 2008 yılları arasında Hamburg Parlamentosu üyeliği yapmıştır. Özoğuz, Hamburg'da senatör Michael Neumann ile evli olup, iki çocuk sahibidir. Almanya'da 2013 yılında Göç ve Uyum Bakanlığı görevine getirilmiştir.

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