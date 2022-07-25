Ayda en az 2 kez denetleniyor

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Bakan Kurum, önergeye verdiği yanıtta şunları aktardı: “17 Nisan 2021 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lunaparklara ilişkin yetkili idarelerin daha sağlıklı denetim yapabilmesi, lunaparklardaki konstrüksiyon, ekipman ve makinelerin kontrolünün ve bakımının ayda iki defadan az olmamak üzere düzenli olarak en az bir makine veya elektrik mühendisi ile birlikte en az bir makine veya elektrik teknisyeni tarafından ya da bunların gözetimi altında yetkili teknik servisler tarafından yapılması, can ve mal emniyeti için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.”