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Ayda 1 milyon lira kazanç sağlıyorlardı... Pos tefecilerine şafak operasyonu

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#Tefeci#Operasyon#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 21:20

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde polis tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Paraya sıkışan vatandaşların kredi kartını alışveriş yapmış gibi pos cihazından geçirip, yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon olarak aylık 1 milyon lira kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin pos cihazıyla tefecilik yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda tefecilerin; nakite sıkışan ya da kredi kartları nakit avansa kapatılan kişilerin kredi kartlarından alışveriş yapılmış gibi çekim yapıldığı, çekim yapılan miktardan yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon alarak geri kalanını nakit olarak kart sahibine verdiği belirlendi. Bu şekilde aylık 1 milyon lira kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Ayda 1 milyon lira kazanç sağlıyorlardı... Pos tefecilerine şafak operasyonu

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Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aralarda ise 8 pos cihazı, 68 senet, 5 çek, 141 bin 345 TL, 11 bin 977 ABD Doları, 335 Euro, 52 kredi ve banka kartı, 7 CD, 10 alacak-verecek yazılı ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.

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#Tefeci#Operasyon#Kahramanmaraş

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