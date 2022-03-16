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Ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı

#Ayçiçek#Yağ#Gemi
Ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersine ulaştı

Rusya’nın Yisk limanından 9 Mart'ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli gemi Mersin'e ulaştı.

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Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı. Marmara Denizi’nde yol alarak Çanakkale Boğazı’ndan da geçiş yapan gemi, 7 günlük yolculuğunun ardından Mersin'e ulaştı.

Mersin açıklarında bekleyen geminin, bugün sabah saatlerinden itibaren 5 mil açıktaki özel bir firmaya ait platforma yanaşarak, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yükünü, firmanın depolarına aktarması bekleniyor.

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#Ayçiçek#Yağ#Gemi

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