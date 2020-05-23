Ayça isminin anlamı nedir? Ayça ne demek

Ayça ismi Türkçe kökenli bir addır. Türkçe karşılığı ise, ‘Yeni ay, Hilal’ biçiminde karşılık buluyor. Ancak aynı zamanda birden fazla anlamı üzerinden de ele alınan bir isimdir.

Ayça İsminin Anlamı

Değişik anlamları ile beraber Ayça ismi kız çocuklarına verilebilecek en güzel adlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

- Ayın yeni doğduğu günlerde alan şekil,

- Yeni ay ya da Hilal,

- Minare külahları ile beraber Cami kubbelerine yerleştirilen Hilal biçimindeki süs,

- Ay kadar güzel, aydınlık,

Bu şekilde değişik anlamları ile beraber Ayça ismini kız çocuğunuz adına kullanabilirsiniz. Özellikle kökeni Türkçeye dayanan ve geniş Türk tarihine uzanan bu isim, yıllardan bu yana hala yaygın olarak değerlendirilmektedir.

Farklı isimlerle bir araya getirebilir ya da tek başına değerlendirebilirsiniz. Oldukça hoş anlamlarının yanı sıra Ayrıca telaffuzu ve okunuşu üzerinden de ilgi çekici bir isimdir. Eğer yeni doğmuş olan kız çocuğunuz için güzel bir isim arıyorsanız, bu adı liste içerisine eklemeniz mümkün. Özellikle ay kadar güzel veya aydınlık ve yeni ay gibi anlamları bu ismin ilgi çekmesinde önemli bir potansiyel oluşturuyor.