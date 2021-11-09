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Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?

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Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında

Ayça Ayşin Turan, babasını kaybetmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Pek çok dizide rol alan Ayça Ayşin Turan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte, kariyeri boyunca pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler

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Ayça Ayşin Turan'ın hayatı babasını kaybetmesinin ardından biyografisi ile gündemde yer almaya başladı. 1992 yılı Sinop doğumlu olan oyuncu, dizi kariyerine ‘Dinle Sevgili’ isimli diziyle başlamıştı. Katıldığı bir programda kendisi ile ilgili bilgi veren Ayça Ayşin Turan yedi kardeş olduklarını, beş abisinin bir de ablasının olduğunu söylemişti. İşte, Ayça Ayşin Turan'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

1992 yılı Sinop doğumludur. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine ‘Dinle Sevgili’ adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna ‘Karagül’ dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Meryem dizilerinde rol aldı. Hakan Muhafız dizisinde Çağatay Ulusoy ile beraber rol aldı. Zemheri dizisinde Firuze karakterine hayat verdi.

Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında

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Ayça Ayşin Turan Arıza dizisinde rol aldı.

Katıldığı bir programda kendisi ile ilgili bilgi veren Ayça Ayşin Turan, ‘Yedi kardeşim. Beş abim bir tane de ablam var. Sinop doğumluyum İstanbul’a sonradan geldim. Kardeşlerimden oyuncu olan yok ama sette çalışan var. Reji olarak görev yapan iki kardeşim var. Hiç arkadaş sıkıntısı çekmedim, kardeşlerim hep yanımdaydı. Memleketime sık sık gidiyorum.’ demişti.

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