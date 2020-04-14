Aybars İsminin Anlamı Nedir? Aybars Ne Demek?

Aybars Türkçe kökenli bir isimdir. Yakın zamana kadar çok fazla duyulmasa bile son dönemlerde popüler olmaya başladı. Türkçe anlamı olarak ise bu isim ‘ay gibi güzel’ ve ‘temiz’ anlamları üzerinden Türk Dil Kurumu kapsamında yer almaktadır.

Aybars Ne Demek?

Aybars erkek çocukları için kullanılabilen ve Türkçede yer alan en güzel isimler arasında yer almaktadır. Son zamanlarda ebeveynler tarafından internette çok sık araştırılan ve merak edilen adlardan biridir. Farklı anlamları üzerinden oldukça hoş manaya sahip bir isim olarak öne çıkıyor.

- Ay gibi güzel,

- Temiz pars,

- Hun İmparatoru Atilla'nın amcası,

Her açıdan nitelikli ve özel bir isim olması ile beraber erkek çocukları için kullanılabilecek alternatifler arasında yer alıyor. Bu ismi tek başına minik yavrunuz adına verebilirsiniz. Aynı zamanda farklı isimlerle beraber güzel bir uyum sağlayabilir.

Aybars Türkçede yer alan ve erkek çocuklar için kullanılan isimlerden biridir. Okunuşu ve telaffuzu ile beraber etkileyici anlamının yanı sıra tarihi bir yapıya sahiptir. Merak edilen konulardan biri ise Aybars isminin Kur'an'da geçip geçmediği olarak öne çıkıyor. Aybars Kur'an'da yer almamaktadır.