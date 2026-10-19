×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ayazağa'daki sel felaketinde araçların üst üste bindiği anlar kamerada: Anlatılacak gibi değil

Güncelleme Tarihi:

#Sel Felaketi#Ayazağa#İstanbul
Ayazağadaki sel felaketinde araçların üst üste bindiği anlar kamerada: Anlatılacak gibi değil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 16:13

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmurun ardından Sarıyer Ayazağa'da yaşanan sel felaketine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste bindiği ve bir vatandaşın otomobilini kurtarmaya çalışırken suya kapıldığı anlar yer aldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde birçok iş yerini su basmıştı. Selle birlikte araçlar üst üste binip sürüklenirken, bazı araçlar da suda mahsur kalmıştı.

Ayazağadaki sel felaketinde araçların üst üste bindiği anlar kamerada: Anlatılacak gibi değil

Yaşanan felaketin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, sel sularında araçların sürüklenerek üst üste bindiği görüldü. Vatandaşın aracını kurtarmaya çalışırken sürüklendiği anlar yer aldı.

Ayazağadaki sel felaketinde araçların üst üste bindiği anlar kamerada: Anlatılacak gibi değil

"ANLATILACAK GİBİ DEĞİL"

Haberin Devamı

Otomobilini kurtarmak için aracına tutunan Murat Bayraktar isimli vatandaş, "Anlatılacak gibi değil ki yaşamak çok kötü bir olaydı. O suyun gelmesiyle beraber ilkten az gelecek diye aracı en azından suya gidecek diye çekelim dedik. Su birden geldi, baktım beni de götürecek, ben arabanın artık üst kaputuna attım kendimi. Oradan tuttum direğin dibine kadar geldim. Buradan direğin dibinden arabayı tutmaya çalışıyorum, bıraksam beni alıp götürecek. Böyle bu şekilde çekip geriye atıyor. Zor zahmet direkten tuttum bayağı uğraştım.

Ayazağadaki sel felaketinde araçların üst üste bindiği anlar kamerada: Anlatılacak gibi değil

Ondan sonrasındaki şu aradaki mesafe kaldı. Oradan aşağıda artık kendimi atmaya çalıştım, kalın kablo var. Kalın kablodan tuttum böyle geldim tırmandım buraya doğru. Şu arkada kömürlük var, kömürlüğün üstünde 1, 1 buçuk saat kaldım. Telefonlar çekmiyor zaten. Su içindeyim ben boğazıma kadar. Ondan sonra şu kömürün üstünde kaldım 1, 1 buçuk saat. Sonraki süreçte burada araçlar komple çektiği için oraya orada bir kalas buldum. Arabaların üstüne uzattım oradan karşıya kendimi zor zahmet attım" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınAyazağadaki sel felaketi Kahraman esnaf, araçta mahsur kalan sürücüyü böyle kurtardıAyazağa'daki sel felaketi! Kahraman esnaf, araçta mahsur kalan sürücüyü böyle kurtardıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sel Felaketi#Ayazağa#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!