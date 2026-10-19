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Ayazağa'daki sel felaketi! Kahraman esnaf, araçta mahsur kalan sürücüyü böyle kurtardı

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#Sel Felaketi#Kahraman Esnaf#Recep Uzunkavak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 10:56

İstanbul’daki sağanak yağışın neden olduğu selde araçta mahsur kalan sürücüyü, canı pahasına suya giren esnaf Recep Uzunkavak ön camdan kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmurun ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde birçok iş yerini su bastı, selle birlikte araçlar sürüklendi. Bazı araçlar suda mahsur kaldı. Ayazağa Mahallesi'nde bir araç sürücüsüyle beraber suda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü tüm çabalarına rağmen araçtan çıkamayınca çevrede bulunan esnaf Recep Uzunkavak yardımına koştu. Canı pahasına sel suyuna giren Recep Uzunkavak, sürücüyü mahsur kaldığı aracın ön camından çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde su içerisinde bir aracın şoförüyle birlikte mahsur kaldığı, esnaf Recep Uzunkavak'ın panik içindeki adamı aracın ön camından kurtardığı anlar yer alıyor.

Ayazağadaki sel felaketi Kahraman esnaf, araçta mahsur kalan sürücüyü böyle kurtardı

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Selde mahsur kalan sürücüyü kurtaran işletme sahibi Recep Uzunkavak, "14 Ekim'de yaşanan sel sonucunda dükkanımdaki tüm her şeyi bıraktım. Bir aracın içerisinde, şoför mahsur kalmıştı. Ön kaput ve cama kadar su vardı. Aracın içerisinde de su olduğunu gördük ve adamın orada can çekiştiğini gördüm. Canım pahasına adamı kurtarmayı göze almıştım. Adamı gidip oradan kurtarmaya çalıştım. Bayağı da bir zorladım. Camdan çıkarttık adamı. Kapıdan da çıkartamadık, Bayağı bir yordu. Dengemi kaybettim. Ama kurtarabildik, çok şükür. Buraya geldim hemen tişörtümü çıkarttım. Eşime gitmesem adamın öleceğini söyledim. Soğuktan değil, o soğukkanlılıkla çok titriyordum. Vücudum soğumuştu" ifadelerini kullandı.

Ayazağadaki sel felaketi Kahraman esnaf, araçta mahsur kalan sürücüyü böyle kurtardı

"BİR İNSANIN CANI HİÇBİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLEMEZ"

O gün selde hiçbir şeyini kurtaracak durumu olmadığını söyleyen Recep Uzunkavak, "Her şey çok hızlı gelişti. Yaklaşık 5 dakika içerisinde yerle bir oldu burası. Sel ve suların içerisinde kaldık. Eşimle birlikte kazıyarak yapmış olduğum dükkanım telef oldu, gitti. Elektronik eşyalar gitti. Spot makineler gitti. Ne varsa arsa bütün her şeyim gitti. Sadece sevindiğim, yanımda çalışan personellerimin canını kurtarmam. Boğulma içinde olan bir insanın canını kurtarmam. Sadece bunlara seviniyorum. Dünya malı bir şekilde yerine getirebilir ama bir insanın canı hiçbir şekilde yerine getirilemez. Bir vatandaş olarak üstüme düşeni fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum. Zararım çok büyük. Devletimizden mağdur olduğumuz durumla ilgili bize el uzatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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#Sel Felaketi#Kahraman Esnaf#Recep Uzunkavak

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