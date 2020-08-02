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Yüksel KOÇ -İdris TİFTİKÇİ- Can EROK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2020 - 16:50,Son Güncelleme:

Ayasofya'ya ziyaretçi akını sürüyor

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Ayasofya'nın 86 yıl sonra 24 Temmuz günü ibadete açılmasının ardından başlayan ziyaretçi akını, Kurban Bayramı'nın ücüncü gününde de devam etti.

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  • Ayasofyaya ziyaretçi akını
  • Ayasofyaya ziyaretçi akını
  • Ayasofyaya ziyaretçi akını
  • Ayasofyaya ziyaretçi akını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cami sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ve turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Fatih Belediyesi ekipleri, camiye girişte vatandaşlara seccade dağıttı. Vatandaşlar, caminin dolması üzerine caminin önüne serilen kilimlerde namazlarını kıldı.

 

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