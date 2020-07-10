MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAyasofya'ya giriş ücretsiz mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması
GeriGündem Ayasofya'ya giriş ücretsiz mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 10.07.2020 - 21:00,Son Güncelleme:

Ayasofya'ya giriş ücretsiz mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayasofya'ya giriş ücretsiz mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Abone Olgoogle-news

Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."dedi ve merak edilen bir konuyu da cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz." dedi.

Erdoğan, "İnsanlığın ortak mirası Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecek." diye konuştu.

"24 Temmuz 2020 Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle