Ayasofya’ya aşamalı restorasyon... İbadete de ziyarete de kapanmayacak

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaklaşık 1500 yıllık olan Ayasofya’nın yüzlerce yıllık yorgunluğunu ortadan kaldırmayı planlayan restorasyon çalışmalarına hız verdi. Bununla birlikte birçok iddia da ortaya atıldı. Yetkililer, merak edilenleri Hürriyet’e açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe olarak desteklediği çalışma uzun süreli bir dönemi kapsayacak. Çalışmanın 50 yıl sonra dahi sürmesi öngörülüyor.

BÖLÜM BÖLÜM YAPILACAK

Bu doğrultuda bir kapatma yapılmadan aşama aşama, bölüm bölüm restorasyon ve güçlendirme çalışmaları yapılacak. Bakanlık yetkilileri, ortada yüzyılların getirdiği bir yıpranma olduğunu vurgulayarak, çalışmanın 50 yıl sonra bile devam etmesini hesaplıyor. Asıl hedefin ise tarihi yapının yüzlerce yıllık yorgunluğunun ortadan kaldırılması olduğu vurgulanıyor.

Haberin Devamı

AYASOFYA’NIN DİJİTAL İKİZİ

Edinilen bilgilere göre, ilk olarak külliyede bulunan tüm yapılar ile parseli çevreleyen bahçe duvarlarını ve külliyenin yakın çevresini kapsayan, bütüncül, yüksek çözünürlükte, ulusal koordinat sisteminde tanımlı nokta bulutu verisi oluşturuldu. Böylece Ayasofya‘nın bir dijital ikizi elde edildi. Bu dijital ikizin ise gelecekte güncellenebilecek bir veri olduğu vurgulanıyor. Bu teknik ile ileride iskele kurularak, yüzeylere yaklaşıldığında, binanın çok yüksek sanat değeri taşıyan bezemeleri ve mevcut çatlaklar gibi detayları yeniden üç boyutlu taranarak, dijital ikiz güncellenebilecek. Bu sayede binanın ömrünün uzatılması hedefleniyor.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bilim Kurulu tarafından yürütülen çalışmalarda, şu ana kadar yapılan işler ise şunlar oldu:

- II. Mehmet Türbesi: Çatıda kurşun örtü değişti, dış cephede kimyasal temizlik yapıldı. Türbe yapısı genelinde bulunan mermer saçak kornişleri ile sütun başlıklarında bulunan tahrip olmuş ve eksilmiş kısımların tümlemesi yapıldı. Aleme altın varak yapıldı.

- II. Selim Türbesi: Kurşun örtü kaldırılıp, yenileniyor. Kubbe dışlık imalatı yenilendi. Aleme altın varak yapıldı.

- Muvakkithanede: İç cephe, kapı ve pencere raspaları ve kimyasal temizlik yapıldı, muhdes (sonradan yapılan) malzemeler söküldü, kurşun çatı örtüsü yenileniyor. Mikro ve hidrolik kireç enjeksiyonu yapıldı.

Haberin Devamı

- Sıbyan Mektebi: Raspa ve derz açma işlemleri yapıldı. Muhdes (sonradan yapılan) ekler kaldırıldı, tahrip olmuş ve sonradan müdahale görmüş kısımların onarımları yapılıyor.

- Türbeler avlusu: Kimyasal temizlik yapıldı, kurşun üst örtü yenilendi.

MİNAREDE KISMİ SÖKÜM

- Restorasyon için kurulan Bilim Kurulu’nun üyeleri, “Caminin minarelerinde bazı sıkıntılar var, bunları tespit ediyoruz. Çalışmalar yapılıyor. Bazı minarelerde konsolidasyon maksatlı müdahaleler yapılacak. Bir minarede de kısmi bir söküm yapılabilir ama o şu anda değerlendirme aşamasında” bilgisini verdi.