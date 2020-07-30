Ayasofya’nın ziyaretçileri

Vakit namazlarını kılmak için Ayasofya’nın önünde uzun kuyruklar oluşturanlar kadın ve erkek olarak ayrılıp iki koldan camiye giriyor. Bir yandan da Ayasofya Camisi’nde namaz kılınan alanları genişletmek için çalışmalar sürüyor. Camii içerisinde namaz kılınırken görevliler de, hem yeni ayakkabılıklar yerleştiriyor, hem de üzerine halı konulacak alanların altına keçe serme işlemini sürdürüyor.

◊ Ayasofya Camisi’nin dün özel bir ziyaretçisi vardı. 1 aylık Harun bebek, babası Ahmet ve annesi Eda Taş ile birlikte Ayasofya Camisi’ne geldi. Babasının kucağında annesine poz verdi.

AMERİKAN ELÇİSİ DE AYASOFYA’DA

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve İstanbul Başkonsolosu Daira Darnell, dün Ayasofya Camisi’ni ziyaret etti. Satterfield ve beraberindeki heyete İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Heyet bir saatlik ziyaretin ardından camiden ayrıldı. Yanında kızı da olan Satterfield ile Darnell Rüstempaşa ve Fethiye Camii’ni de ziyaret etti.

TEK KULLANIMLIK BAŞÖRTÜSÜ VE TULUM

Namaz vakitleri dışında Ayasofya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı kadın turistlere tek kullanımlık başörtüsü ve tulum satışı yapılıyor. Müze döneminde kullanılan girişe geçici bir gişe kuruldu. Gişeye yönlendirilen turistlere 5 TL karşılığında tek kullanımlık başörtüsü ve 20 TL karşılığında da mavi renkli tulum satışı yapılıyor. Turistler ziyaretlerini bu örtü ve tulumla gerçekleştiriyor. (◊ DHA)

