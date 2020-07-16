Ayasofya’nın ‘Müze’ tabelası söküldü

Ayasofya Camisi’nde 24 Temmuz için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ayasofya Camisi’nin hemen girişinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müze tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında dün sabah söküldü. Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor. 24 Temmuz tarihinden önce içeriye giriş-çıkışlara izin verilmiyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Ayasofya’ya gelerek incelemelerde bulundu. Aktaş, “Ayasofya tedbirleri ve 15 Temmuz etkinlikleri için geldik. Ayasofya’da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için burayı geziyoruz. 24 Temmuz’daki açılış ile alakalı tedbirlerimizi yerinde denetleyip göreceğiz, ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur içinde ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah” dedi. İbadete açılma kararının ardından dün sabah Turizm Bakanlığı’nın tabelası Ayasofya’nın girişinden böyle kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, ilk namazdan önce mabedin güvenliğini görmek için incelemelerde bulundu.



