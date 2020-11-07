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DHA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 20:10 | Son Güncelleme:

Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli yaşamını yitirdi

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Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli yaşamını yitirdi
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Ayasofya’nın kedisi Gli tedavi gördüğü veteriner kliniğinde hayatını kaybetti. Gli’nin ölüm haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü veteriner kliniğinde yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirtilen Gli, 16 yaşındaydı.

Gli’nin ölüm haberini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent’teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız Gli." notuyla duyurdu

Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli yaşamını yitirdi

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