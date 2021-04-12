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Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 12.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ayasofya’nın eski imamı koronaya yakalandı

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Ayasofya’nın eski imamı koronaya yakalandı

Ayasofya Camisi baş imamlığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal” ifadesini kullandı.

Yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi’ne baş imam olarak atanan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, görevinden istifa ettikten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri dönmüştü.

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