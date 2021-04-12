Ayasofya’nın eski imamı koronaya yakalandı
Ayasofya Camisi baş imamlığı görevinden istifa eden Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal” ifadesini kullandı.
Yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi’ne baş imam olarak atanan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, görevinden istifa ettikten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri dönmüştü.
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