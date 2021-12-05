Ayasofya’nın bekçisi kayıp

Haberin Devamı

Ankara kedisi ‘Kılıç’, Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından Ankara’nın Pursaklar Belediyesi tarafından İstanbul’a getirilmişti. 1994 yılında Ayasofya’da doğan ve tüm hayatını burada geçiren dünyaca ünlü kedi Gli, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden birkaç ay sonra ölmüştü. Ayasofya’nın yeni fenomeni Kılıç olmuştu.



16 aydır Ayasofya’da yaşayan Kılıç’tan önceki gün üzücü haber geldi. Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından Kılıç’ın kaybolduğunu duyurdu. Endişeli ve üzüntülü olduğunu dile getiren Çetin, “18 Ağustos 2020 tarihinde Ankara Pursaklar’dan Ayasofya Camisi’ne götürdüğümüz ve kısa sürede ziyaretçilerin sevgisini kazanarak ilgi odağı haline gelen sevimli Ankara kedimiz Kılıç kaybolmuştur. Görenlerin, bilgisi olanların lütfen ama lütfen bizimle irtibata geçmesini önemle rica ediyoruz” dedi.



