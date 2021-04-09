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Fatma AKSU - Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 09.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ayasofya’nın başimamı görevinden ayrıldı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Ayasofya’nın başimamı görevinden ayrıldı

Yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi’ne başimam olarak atanan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden istifa etti.

Marmara Üniversitesi’ndeki görevine dönen Boynukalın’ın yerine Ayasofya Camisi’ne atama yapılmayacak. Ayasofya’nın imam hatipleri Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu görevi ortaklaşa yürütecek. Boynukalın bir süre önce istifa etmek için dilekçe verdi. Dilekçesi işleme konulana kadar da Ayasofya’da bulunmayı sürdürdü. Boynukalın istifasıyla ilgili sosyal medya hesabından, “İki gün önce, akademik ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim” dedi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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