Ayasofya’nın başimamı görevinden ayrıldı

Marmara Üniversitesi’ndeki görevine dönen Boynukalın’ın yerine Ayasofya Camisi’ne atama yapılmayacak. Ayasofya’nın imam hatipleri Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu görevi ortaklaşa yürütecek. Boynukalın bir süre önce istifa etmek için dilekçe verdi. Dilekçesi işleme konulana kadar da Ayasofya’da bulunmayı sürdürdü. Boynukalın istifasıyla ilgili sosyal medya hesabından, “İki gün önce, akademik ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim” dedi.

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