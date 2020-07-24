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Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 09:43,Son Güncelleme:

Ayasofya'nın açılışına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi

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Ayasofya'nın açılışına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi
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AYASOFYA'da kılınacak ilk namaza yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösteriyor.

Danıştay'ın kararının ardından bugün ibadete açılacak olan Ayasofya'da kılınacak cuma namazını takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren akredite olmak için akredite noktasına geldi. Burada işlemleri tamamlanan basın mensupları minibüslerle alana götürülüyor.

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