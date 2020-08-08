Ayasofya'dan çarpıcı mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi’nde cuma namazı kıldıktan sonra ekonomiden siyasete önemli mesajlar verdi. Erdoğan’ın cuma namazı çıkışı sorulara verdiği yanıtlar özetle şöyle:

“(Ekonomik göstergelerdeki değişimler. Döviz ve altın fiyatları) Bakın dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız, başta ABD olmak üzere, virüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. İçerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum. Bize zaten dışarıdakiler yetiyor. Ama içeridekiler de onlara gayet güzel pompalama görevi ifa ediyorlar. Burada çok açık, samimi bir şey söylüyorum. 2002 Kasım’da göreve geldiğimiz zaman, sizler de yazılı ve görsel medya olarak, şu söyleyeceğim rakamlara lütfen dikkat edin.

RAKAMLARDAKİ DEĞİŞİM

2002’de toplam milli gelirimiz 236 milyar dolardı. 2019’da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Fert başı milli gelir 3 bin 581 dolardı ve 2019’da 9 bin 127 dolara çıktı. Türkiye bir tırmanışta. Ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var. İstihdama bakıyorsunuz 19.6 milyon kişiydi biz göreve geldiğimizde, şu anda 28 milyon 80 bin istihdamımız var. Mesela ihracatta 36 milyar dolardı biz göreve geldiğimizde. Şu anda 180 milyar dolar. Yani Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde.

GÜÇLENEREK YOLA DEVAM

Göreve geldiğimizde Türkiye’nin IMF’ye olan borcu 23.5 milyar dolardı. Biz IMF’e olan borcumuzu sıfırladık. Döviz rezervine bakıyorsunuz, 27.5 milyar dolardı göreve geldiğimizde, şu anda ise 105 milyar dolar. Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Biz güçlenerek yolumuza devam ediyoruz.

Terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Bugün terörle mücadelede 17-18 yıl öncesine göre neredeyiz? Terörle mücadele böyle ücretsiz yapılmıyor. Biz savunma sanayinde yerli millilik oranı yüzde 20’yken, biz bunu yüzde 70’lere çıkardık. Bunların hepsi de belli bir maliyeti getiriyor. Bu maliyetle beraber Türkiye şu anda sadece bölgede değil, dünyada farklı bir yerde.

SOSYAL MEDYADA KARALAMA

“Ekonomide bu söylenenlerin hepsi bir yana, benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar vesaire, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar. Sen ülkeye bak ülkeye! Ülke nerede? Türkiye nerede? Batı nerede? Dünya nerede? İşte koronavirüste biz şu anda 150’ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor. Böyle bir dönemde biz Çam ve Sakura Hastanesi’ni, Murat Dilmener Hastanesi’ni, Feriha Öz Hastanesi’ni bitirdik mi? Bitirdik. Bu Türkiye’nin gücünü gösteriyor.”

RAHAT OLUN SİSTEM OTURMUŞTUR

"(Dolardaki artış) Bu konuda ben bunun yerli yerine oturacağı inancındayım. Bu konulardan hiç rahatsız olmayın. Rahat olun. Çünkü Türkiye’de ekonomi, sistem olarak oturmuştur. Yani Türkiye’de sistem bu denli oturduğu için, bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler, biliyorsunuz şöyle birkaç ay, veyahut yılbaşı itibariyle 10 TL’den bahsediyorlardı. Bu da yerli yerine oturacak. Bütün mesele, şu anda koronavirüs önemli. Beyrut’taki gelişmeler ortada. Bunları aşmak suretiyle, ben özellikle TL’nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dövizin de aynı şekilde, yerli yerini bulacağına, altının aynı şekilde bulacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Bu dalgalanmalar, her zaman olur. Dün Merkez Bankası ile özellikle Bankalar Birliği’nin toplantıları, hepsi bunlara yönelik atılan adımlardır, düzelecek."

MUHARREM İNCE’NİN EN DOĞAL HAKKI

"(CHP’li Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddiası) Bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de biliyorsunuz, birileri ayrıldı, gittiler partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu anda Sayın Muharrem Bey’le ilgili olarak da o da onun en doğal, en tabii hakkıdır. Eski bir siyasetçidir. Yeni değildir. Eski bir siyasetçi olarak o da onun doğal hakkıdır."

(BAHÇELİ’NİN AKŞENER’E ÇAĞRISI) BU DAVETİ YADIRGAMAM



(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘Evine dön’ çağrısı) "Sayın Bahçeli’nin daveti ise doğrusu benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide bir davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa, hele de böyle HDP’yle, terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun da düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle zaten böyle bir davet de gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği bana göre önemlidir."

LÜBNAN’I YALNIZ BIRAKMAYIZ

(Beyrut’taki patlama) "Nitrat kaynaklı olduğu söyleniyor. Öbür taraftan füzelerin olduğu depolardan kaynaklı olduğu söyleniyor. İşi bizler de takip ediyoruz. Ve en son, Başkan Yardımcım Fuat Bey ile Dışişleri Bakanım onlar da Lübnan’a bir ziyarette bulunup oradaki gelişmeleri yerinde takip ediyorlar. Daha da ileri bir adımla biliyorsunuz, bir Koca Yusuf kargo uçağımızla oraya çok çeşitli yardımları gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a, ‘hastanelerimiz sizin hastanelerinizdir. Yaralıları bize nakletme noktasında her an yanınızdayız. Ambulans uçaklarımızla yaralıları ülkemize taşıyabiliriz’ bunları kendilerine bildirdim. Kardeş Lübnan’ı yalnız bırakamayız. Ama felaketin boyutu çok büyük.”

HİÇBİR KIYMETİ YOK

(Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşma) "Bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yunanistan’ın Libya ile ilgili olarak, buradaki kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Mısır’ın aynı şekilde bir alakası var mı? Yok. Biz Libya ile böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bu işin üzerine atladılar. Bize oralardan gelen bilgiler de, ‘Biz bunu size karşı yapmış değiliz’, ‘Burada yanlış anlaşılma olmasın’ gibi bu tür bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da, biz şu anda Libya ile yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz.”

VAKA SAYILARINI DÜŞÜRMELİYİZ

(Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alınacak mı?) "Bütün kısıtlamaların hepsi Bilim Kurulumuzun almış olduğu kararlara bağlı. Ben buradan tekrar tüm halkıma sesleniyorum. Ne olur şu maske, mesafe ve temizlik, buna dikkat edelim. Mesele vaka sayısının düşmesi. Bunu başaralım."

ABD’NİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE ANLAŞMASI

(ABD’li petrol şirketinin Suriye’de terör örgütüyle anlaşma imzalaması) "Bu yeni bir şey değil. Sayın Trump’a da söyledim. ‘Bu terör örgütünün ekonomik kaynakları nereden geliyor’ diye düşünüldüğünde, işte kaynak belli. Siz bunlara kalkıp, bu Deyrizor’daki petrol kaynaklarından aktarıyorsunuz’. Onlar da bunu nereye satıyor? O da enteresan. Rejime. Kendileri de gerekli talimatı vereceklerini söylemişlerdi ama olumlu bir gelişme yok. Takipçisiyiz."

SABRETTİK, ALLAH AYASOFYA’NIN KAPILARINI AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından Ayasofya Meydanı’nda toplananlara da seslendi. Erdoğan, “Sizleri Ayasofya’nın önünde böyle bir güzel anlamlı Cuma gününde en kalbi duygularla selamlıyorum. Cuma’nız mübarek olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Birliğimiz, beraberliğimizi asla bozmayacağız. Sabrettik ve Allah bize Ayasofya’nın kapılarını hamdolsun açtı” dedi.