Ayasofya’daki ‘kolay’ hedef: İmparator Koridoru

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Ayasofya’da tepkilere yol açan görüntüler ‘İmparator Koridoru’ da denilen bölümden. Burası dış avludan geçtikten sonra camiye girmeden önceki son iç kısım. Hem tahrip edilen kapı hem de kazınan duvarlar bu koridorda. Koridor baştan sona tam 100 adım uzunluğunda. Bu koridorda camiye giriş için 9 kapı var. Ortada büyük ‘İmparator Kapısı’, sağında ve solunda dörder kapı. Bu kapılardan 5 tanesi açık. Cuma ve bayram günleri kalabalık olduğunda bu kapılar da açılabiliyor.

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MOZAİKLER GÜVENDE

Caminin üst bölümü kapalı. Restorasyon devam ediyor. Bu yüzden oraya ziyaretçiler giremiyor. İmparator Koridoru’nun ucu meydan tarafına açılıyor. Burası çıkış olarak kullanılan bölüm. Bizans zamanından beri öyleymiş. Burada İmparator Konstantin, İmparator Justiniaus, Hz. İsa ve Hz. Meryem’i tasvir eden mozaikler var. Mozaikler önünde fotoğraf çekmek burada mutlaka yapılanlardan. Mozaikler ziyaretçilerin dokunmak için ulaşamayacağı kadar yüksekte. O yüzden emniyetteler.

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Kazınıp tozları poşete doldurulan duvarlar işte bu bölümde. Yaklaşık 10 metrelik bir bölüm. Bu görüntülerin ardından duvarların önüne şerit çekilmiş. Ziyaretçileri uzak tutmak için. Zaten koridorun diğer bölümlerini ‘kazımak’ kolay değil. Çünkü o bölümler taş ve mermerlerle kaplı. Koridorun sıva ve bir çeşit badana kaplı bölümü burası olduğu için en hassas ve zayıf bölüm burası. O yüzden kolay hedef olarak buranın seçildiği anlaşılıyor. Konuştuğum bazı rehberler bu bölümün müze zamanından beri “meraklı” ziyaretçilerin mağduru olduğunu belirtiyor. Çekilen güvenlik şeridinin ne kadar yeterli olduğunu zaman gösterecek. Ama bu bölümün güvenlik açısından özel bir itina gerektirdiği muhakkak.

70 GÜVENLİK PERSONELİ VAR

Koridorda 5-6 güvenlik görevlisi var. Kimi kapı önlerinde sabit, kimi koridor boyunca devriye halinde. Ancak koridordaki ziyaretçi yoğunluğu dikkate alındığında bu sayı yetersiz görülebilir. Bazen günlük ziyaretçi sayısı 40 bine kadar çıkabiliyor. Toplam güvenlik personeli sayısı vardiyalar halinde yaklaşık 70 kişi. Ayrıca turizm polisleri de var.

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ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU DENETİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Hafta içi olmasına rağmen yoğunluk fazla. Yabancı turist akını var. Genel şikâyet ve ikazlar ziyaretçi sayısının artışına bağlı olarak denetimlerin zorlaşmasından. Ayrıca bu yoğunluktaki ziyaretçi miktarının orta ve uzun vadede yapının doğal dokusunu etkileyebileceği endişesi de var. Yaz aylarında yerli ve yabancı turist ziyaretlerinin artışı bekleniyor. Bu durum Ayasofya’ya dair bu konudaki tartışmaların da devam edeceğini gösteriyor.