Ayasofya’daki bin 500 yıllık sarnıcı masaj salonu olarak kullanan işletme mühürlendi

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Fatih Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan bin 500 yıllık sarnıcı masaj salonu olarak kullanan dünyaca ünlü 5 yıldızlı Hilton Otel’in altında hizmet veren Navitas Spa Sarnıç’ı mühürlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı Hilton Otel’in adı altında hizmet veren Navitas Spa Sarnıç isimli bir işletme, bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezi olarak kullanıyordu. Navitas Spa Sarnıç işletmesinin restorasyon projesine uygunluk verilen tarihi sarnıcın, masaj ve jakuzi salonuna çevrilmesinin ardından kaçak eklentilerle birlikte yapının aslını bozduğu öğrenilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iletilen şikayetleri dikkate alarak 2022 yılında çalışmalara başlatılmıştı. 15 Kasım 2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmişti. Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26 Aralık 2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulmuştu. Bakanlık tarafından 31 Aralık 2024 tarihinde Fatih Belediyesi'nden tarihi sarnıçta aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi talep edilmişti. Fatih Belediyesi Kurul Müdürlüğü tarafından talebin ardından aykırılıkların neler olduğunu belirten bir proje hazırlamıştı. Uyarıları dikkate almadan hizmet vermeye devam eden ve tarihi yapıya zarar veren işletme, bugün Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Cankurtaran Mahallesi'nde yer alan sarnıcın, kentsel arkeolojik sitte kaldığı ve 1'inci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu belirtilerek, "Söz konusu sarnıcın, bir otel işletmesi tarafından havuz olarak kullanıldığına ilişkin şikayetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış ve 15 Kasım 2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmiştir. Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26 Aralık 2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulmuş ve aykırılıkların giderilerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine karar verilmiştir" denildi.

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'KALDIRILMASI İÇİN İLGİLİ BELEDİYEYE İLETİLDİ'

Daha sonra ilgililer tarafından tescilli taşınmaza ilişkin vergi muafiyeti talebi iletildiği ve taşınmazdaki aykırılıklar giderilmediği için 27 Kasım 2024 tarihli Kurul kararı ile söz konusu talebin uygun görülmediği vurgulanarak, şöyle denildi:

"İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün muhtelif yazıları ile alınan kurul kararlarının takibi yapılmış ve en son 19 Aralık 2024 tarihli müdürlük yazısı ile ilgili kurumlara kurul kararı gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesi ve izinsiz uygulamaların kaldırılması istenilmiştir. Fatih Belediyesi'nin 31 Aralık 2024 tarihli yazısı ile kurul kararının yerine getirilebilmesi için aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi istenilmiştir. İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28 Ocak 2025 tarihli yazısı ile taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle birlikte izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili belediyesine iletilmiştir.