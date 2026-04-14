Ayasofya'daki bayraklı provokasyonda 2 yabancı şüpheli tutuklandı

#Ayasofya#Provokasyon#Yabancı Şüpheliler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 16:53

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

