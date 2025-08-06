Ayasofya’da kundaklama girişimi… Vandal tutuklandı

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İSTANBUL Sultanahmet Meydanı’nda, 11 Temmuz’da saat 22.00 sıralarında kırmızı şapkasıyla kendisini kamufle etmeye çalışan Mesut Güçlü (42), yüzünü gizleyerek 1488 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde girdi. Camide bulunan II. Mahmud Kütüphanesi önündeki İncil’i alan Güçlü, rahlenin arkasına geçerek İncil’i sayfalarını yırtarak yakmaya başladı. Bu esnada camiinin halısı tutuştu. Bir vatandaş ve güvenlik görevlilerinin müdahale etmesiyle yangın söndürüldü. Mesut Güçlü, olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cami çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Güçlü’nün olay yerine otomobil ile geldiği, olaydan sonra otomobil ile uzaklaştığı tespit edildi.

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4 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şüpheli Mesut Güçlü’nün ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘oto hırsızlığı’ olmak üzere 4 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Kağıthane’de ikamet eden Güçlü, yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi’ne getirilen Mesut Güçlü, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Şüphelinin 13 Temmuz’daki hâkimlik sorgusunun detaylarına da ulaşıldı. Kimlik tespiti esnasında bekâr, 3 çocuklu olduğunu söyledi. Savunmasında ise akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek hastanede tedavi görmeyi talep etti.

Hâkimlik, şüphelinin üzerine atılı “İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme” suçunu işlediğine dair tutanakların mevcut olduğu ve şüphelinin kaçması, delilleri karartma şüphesinin bulunması, soruşturma konusu suçun ağırlığı ve önemi dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanarak tutuklanmasına karar verdi.