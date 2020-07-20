Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? İşte hazırlıklarda son durum

Danıştay'ın 2 Temmuz'da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına karar verilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasoyfa'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgiler paylaşıldı:

İlk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırması bekleniyor. O gün ciddi bir yoğunluk bekleniyor. Güvenlik önlemleri had safhada olacak. 17 bin polis de burada olacak.

Ayasofya Camii'nin içinde 470 ila 500 kişinin olması bekleniyor. Bu net bir sayı değil. Bir ölçüm çalışması yapılıyor. Kapasite aslında bu kadar değil. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edileceğinden 470-500 kişinin burada namaz kılması bekleniyor.

Camiinin içinde de ilk cuma namazı çalışmaları devam ediyor. İçeriye halılar serilecek. Motifler karartma yöntemiyle kapatılacak. Motiflere hiçbir şekilde zarar verilmeyecek. Ses sistemi hazırlıkları da sürüyor.

Ayasofya'da önemli hazırlık! İşte son durum...

Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına sayılı günler kala halılar serilmeye başlandı.

Ayasofya Camii bu cuma ibadete açılacak. Caminin en önemli unsurlarından halıların üretimi bir yandan sürerken bir yandan da serimi yapılıyor. Manisa'da üretilen halılarla ilgili üretim yapan fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul son durumu anlattı.

Özkul, “Ayasofya halısı ile ilgili Turizm Bakanlığı yaklaşık 15 gün önce bizimle iletişime geçti. Biz de memnuniyetle kabul ettik. İnşallah açılışa yetiştireceğiz. Burada 4 bin metrekarelik halı işi var. Şimdi 2 bin metrekaresini döşüyoruz. Diğer 2 bin metrekaresi de restorasyon bitince yapacağız. 6 ay civarında bir süre söylüyorlar" dedi.

"Yüzde 100 yün bir halı" diyen Özkul, "Kanserojen olmayan bir boya kullanılıyor. Açık renkler tarihi mekanlarda biraz hafif kalıyor. Böyle bir koyu rengin olması bir asalet getirdiğine inanıyorum. İçeride de koyu yeşil sütunlar ve duvarlar var. Mekana güzel bir uyum sağlayacağını tahmin ediyorum. Şu anda 8 saf kadar döşendi. Döşeme devam ediyor. Halının döşemesi açılışa ancak yetişecek. 75 kişilik personelimiz çalışıyor. İçeride de 8 kişilik bir ekip var. Osmanlı dönemi 17. Asır Rumi diye sanat dilinde geçiyor. Klasik bir motif. Renk olarak 4 renk var. Ördek başı yeşilin tonları var. Açıktan koyuya doğru gidiyor. En koyu tonu kontürlerde kullanılmış. En açık rengi de Rumilerin iç kısımlarında kullanılmış. Uzaktan bakıldığında hiç desen yokmuş gibi, üzerine yaklaşıldığında görülüyor. Saf çizgileri 125 cm aralıklarla döşeniyor" diye konuştu.