Ayasofya'da ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Ayasofya içerisinde hazırlık çalışmaları sürerken, dışarıda da güvenlik önlemleri artırıldı.

Sultanahmet Meydanı'na girişler çelik bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşların girişi ise polis kontrolü ile yapılıyor. Cami içerindeki bahçe için çimlerin getirildiği görüldü.

Öte yandan hem ulusal hem de uluslararası basının ilgisinin yoğun olması sebebiyle açılış için Ayasofya Camii önüne basın platformu kuruluyor.