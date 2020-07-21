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Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Ayasofya'da ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor

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Ayasofya'da ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor
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Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Açılışa günler kala Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, cami içerisindeki bahçe için çim getirildiği görüldü. Öte yandan hazırlıklar kapsamında Ayasofya önüne basın mensupları için platform kurulmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Ayasofya içerisinde hazırlık çalışmaları sürerken, dışarıda da güvenlik önlemleri artırıldı.

Sultanahmet Meydanı'na girişler çelik bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşların girişi ise polis kontrolü ile yapılıyor. Cami içerindeki bahçe için çimlerin getirildiği görüldü.

Ayasofyada ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor

Öte yandan hem ulusal hem de uluslararası basının ilgisinin yoğun olması sebebiyle açılış için Ayasofya Camii önüne basın platformu kuruluyor.

Ayasofyada ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor

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