Ayasofya'da ilk bayram namazı! Kurban Bayramı kutlanıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi. İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren ve geçen hafta cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ilk bayram namazı heyecanı yaşandı.

Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, Ayasofya Meydanı'nı doldurdu. Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Namaz için belirlenen alanlar, bayram namazı vaktinden önce doldu. Fatih Belediyesi ekipleri vatandaşlara namaz öncesinde ücretsiz olarak tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su dağıttı. Mobil araçlar üzerine kurulan dev ekranlarla arka saflarda yer alan kişilerin alanı görmesi de sağlandı.

Vatandaşlar, belediye tarafından sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlere ve ibadetlerin rahat bir ortamda yerine getirilmesi amacıyla Ayasofya Meydanı'na serilen hasırların üzerine, yanlarında getirdikleri seccadeleri sererek bayram namazını kıldı.

Bayram namazı öncesinde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından dua okundu. 86 yıl sonra Ayasofya'da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ilk bayram namazını kıldırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da ilk bayram namazını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Namazın ardından tekbirler getirildi. Prof. Dr. Erbaş, daha sonra "Kurban Bayramı: Takva Yolculuğu" başlıklı hutbeyi irad etti.

ÖZEL HATIRA MADALYONU DAĞITILDI

Öte yandan Fatih Belediyesi, Kurban Bayramı namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlara, bugüne özel hazırlanan gümüş kaplamalı hatıra madalyonu ile üzerine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi işlenmiş bez çanta armağan etti. Ayrıca, namazdan çıkan vatandaşlara çorba ikramı da yapıldı.



ANKARA

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe Camisi ile Hacı Bayram Veli Camisi'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kıldı.

Vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu. Farklı ülkelerden Müslümanlar da bayram namazını kılmak için geleneksel kıyafetleriyle Kocatepe Camisi'ne geldi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı. Cami girişlerine dezenfektan konulduğu ve camiye gelenlerin maske takarak seccadelerini yanlarında getirdiği görüldü. Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu. Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi, çevre temizliğine daha çok önem verilmesi ve kurban kesimi sırasında Kovid-19 tedbirlerine uyulmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca hutbede, vatandaşlardan trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istendi.

ŞANLIURFA



Şanlıurfa'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde bayram namazlarını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar kurban kesim noktalarına gitmek üzere alandan ayrıldı.

GAZİANTEP



Gaziantep'te vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami'ye geldi. Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namaz sonrası kurbanlarını kesmek üzere ayrıldı.

MALATYA



Malatya'da vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camiye seccadeleriyle geldi.

Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını kıldı. Namazın akabinde şehitliğe geçen bazı vatandaşlar burada şehitler için dua etti.

KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Abdulhamithan Camisi'ne geldi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör namazın ardından camide bir süre inceleme yaptı.

Namazın ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrıldı.

ADIYAMAN



Adıyaman'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami'ye geldi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namaz sonrası dua etti. Namazdan sonra vatandaşlar, kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrıldı. Cami çıkışında Adıyaman Belediyesi tarafından vatandaşlara poşet dağıtıldı.

KİLİS



Kilis'te de vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralları çerçevesinde seccadelerini alarak Kurban Bayramı namazı için camilere geldi. Mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

SAKARYA



Sakarya'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alana geldi. Alan girişinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince dezenfektan ve maske dağıtımı yapılırken vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu. Namaz öncesi Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, vatandaşlara vaaz verdi.

Yoğun katılımla kılınan bayram namazında Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.

BARTIN



Bartın'da da vatandaşlar, bayram namazını belirlenen 6 açık alanda sosyal mesafeye uyarak kıldı. Seccadesini alarak belirlenen alanlara gelen vatandaşlar, maskeyle polis ve din görevlilerinin gözetiminde alanlarda saf tuttu. Valilik önündeki alana dezenfektan kullanarak giren vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı. Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş da burada saf tuttu.

DÜZCE



Düzce'de Cedidiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı. Cami imamı namaza başlamadan önce, "Saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım." uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı ile ilgili vaaz verilmesinin ardından vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Vatandaşların bazıları namazını cami bahçesinde kıldı. Bayram namazında Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya da saf tuttu.

KOCAELİ



Kocaeli'de her yaştan vatandaş, seccadeleriyle geldiği camilerde bayram namazını kılmak için sosyal mesafeye uyarak saf tuttu. Camiye sığmayan cemaat ise avluda belirtilen kurallara uyarak namazını eda etti. Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

KARABÜK



Karabük'te vatandaşlar bayram namazını kılmak için meydanlarda hazırlanan alana ve camilere geldi. Cami ve avluları ile alan girişinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu, camilere sığmayanlar ise avlularda namazlarını kıldı.

Namazın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

BOLU



Bolu'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için hazırlanan alan ve camilere geldi. Cami ve avluları ile alan girişinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.

Yıldırım Beyazıd Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit de Yıldırım Beyazıd Camisi'nde namazını eda etti. Namazın kılınması, hutbenin okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Ümit, vatandaşlarla sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.