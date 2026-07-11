Ayasofya’da ibadetin 6’ncı yılı

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Ayasofya’nın “fethin sembolü” olduğuna işaret eden Ersoy, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın eşsiz emaneti Ayasofya’da, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürerek bu kutlu emaneti aslına uygun biçimde geleceğe taşıyoruz. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

DURAN: EZAN İLELEBET YANKILANACAK

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıldönümüne ilişkin şu paylaşımı yaptı: “Bugün (cuma), 86 yıllık özlemi sona erdiren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışına ilişkin tarihi kararın 6’ncı yıldönümü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ile yeniden ezanla buluşan Ayasofya, tarihle yeniden kurulan güçlü bağın, medeniyet şuurunun ve millet iradesinin tecellisi oldu. Ayasofya’dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir.”