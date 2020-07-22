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Gülseli KENARLI - Kubilay ÖZEV / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Ayasofya'da hazırlıklar sürüyor

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Ayasofya'da hazırlıklar sürüyor
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Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cami ve çevresindeki güvenlik bariyerlerinin sayısı çoğaltılıyor.

Cuma namazını takip edecek yerli ve yabancı basın için basın platformunun kurulumuna devam ediliyor. Canlı yayınlar ve ses sistemi için bir çok araçla gelen ekipler açılış öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Ayasofya önüne gelen gelen yerli ve yabancı turistler ise fotoğraf çektiriyor.

 

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