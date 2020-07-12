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DHA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

Ayasofya'da hareketlilik! İşte bugün gelen görüntüler...

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Danıştay kararıyla müze olmaktın çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredildikten sonra Ayasofya Camii'nin önünde başlayan hareketlilik bugün de sürdü. 

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  • Ayasofyadaki hareketlilik bugün de sürdü
  • Ayasofyadaki hareketlilik bugün de sürdü
  • Ayasofyadaki hareketlilik bugün de sürdü
  • Ayasofyadaki hareketlilik bugün de sürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camii, ziyaretçi girişine kapatıldı. Polis, Ayasofya'nın etrafını bariyerlerle çevirerek giriş ve çıkışlara kapattı. Karardan sonra Ayasofya Camii'ni ziyarete gelenler, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.  Öğle ezanı sonrası bir grup Ayasofya Camii'nin etrafını çeviren bariyerlerin dışında namaz kıldı. 

BAKAN ERSOY VE VALİ YERLİKAYA AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde buluyor. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen ikilinin incelemeleri devam ediyor.

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