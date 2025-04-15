Ayasofya’da ana kubbeye tarihi restorasyon

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde başlatılan restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında ana kubbeye geçileceğini duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ayasofya’daki restorasyon ile ilgili son durumu aktardı. “Tarihe sahip çıkıyoruz, Ayasofya’yı geleceğe taşıyoruz” diyen Ersoy, şunları kaydetti: “1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ibadete ara vermeden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların bir kısmını tamamladık, kalan bölümleri ise dikkatle yürütüyoruz. Bu süreçte, ana kubbe de tarihinin en geniş ve en kapsamlı restorasyon sürecine alınıyor. Kubbe depreme karşı daha dayanıklı hale getirilecek, yapının özgün hali titizlikle korunacak.”

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MOZAİKLER KORUNACAK

Kubbenin iç yüzeyindeki mozaiklere zarar gelmemesi için çalışmaların dış yüzeyden yürütüleceğini kaydeden Bakan Ersoy, “Kurşun kaplamalar sökülerek onarılacak veya yenilenecek. Hava koşullarından etkilenmemesi ve mozaiklerin korunması amacıyla kubbe geçici olarak çelik konstrüksiyon ve özel branda ile kapatılacak. İbadet ve restorasyon çalışmalarının eşzamanlı devam etmesi için 43.5 metre yüksekliğinde 4 ana kolon üzerine çelik platform kurulacak. ‘İbadet sürecek, tarih korunacak’ diyerek, Ayasofya’yı hem koruyacağız hem de yaşatacağız.”

DİJİTAL İKİZİ ÇIKARILDI

-BAKANLIKTAN yapılan açıklamada da Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin şunlar kaydedildi: “Bu süreçte külliyedeki tüm yapılar üç boyutlu olarak belgelenerek dijital ortama aktarıldı ve Ayasofya’nın dijital ikizi oluşturuldu. Projelendirme sürecinde geçmişten bugüne ait arşivler tarandı, bilgi ve belgeler bir araya getirildi, yapı strüktürel olarak incelendi. Deprem senaryoları doğrultusunda Ayasofya’nın tepkileri analiz edildi ve olası risklere karşı alınacak önlemler belirlendi. Tüm bu çalışmaların ardından Bilim Kurulu denetiminde uygulama sürecine geçildi. Bu kapsamda II. Mehmet, II. Selim, III. Murat ve şehzadeler türbeleri ile Sıbyan Mektebi ve Muvakkithanenin restorasyonu tamamlandı. Daha önce kapalı olan galeri katı da bakım ve temizlik çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.”

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KULE VİNÇ KURULACAK

Yapının taşıyıcı sistemlerine yönelik analizler sonucunda ana kubbe ve yarım kubbelerde güçlendirme ihtiyacının belirlendiği vurgulandı. Açıklamada, “Tüm bu çalışmaların sahada güvenli ve hızlı biçimde yürütülebilmesi amacıyla doğu yönünde kurulmak üzere 41 metre yüksekliğinde ve 60 metre uzunluğunda kule vinç projelendirildi. Bu vinç, yapıya uygun mesafede ve güvenli dönüş alanı sağlayacak şekilde planlandı. Ana kubbe güçlendirmesi, kurşun değişimleri, mozaik konservasyonu ve cephe ile minare onarımları tamamlandıktan sonra geçici olarak kurulan çelik konstrüksiyon örtü, platform ve kule vinç kuruldukları yöntemle sökülecek.”