Ayasofya’da 87 yıl sonra ilk bayram namazı

Sabah namazı ve Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerden itibaren camiye geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında içeriye sınırlı sayıda kişi alınırken bir bölümü de cami avlusu ve meydanda saf tuttu. Sabah namazı sonrası Kur’an-ı Kerim okunurken, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı dua yaptırdı.

Bayram namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, minbere kılıçla çıktı.

Erbaş Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazına da kılıçla çıkmış ve “Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah” demişti.

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